為「廢奴」戰死 川普盟友籲賠償白人後代

競選聯邦參員的俄亥俄州共和黨人莫雷諾，提議應賠償給在南北戰爭時，為廢除奴隸制度而戰死的北軍白人士兵的後代。(美聯社)

前總統川普的盟友、俄亥俄州 共和黨人莫雷諾(Bernie Moreno)建議，應該賠償給在南北戰爭時，為廢除奴隸制度而戰死的北軍白人士兵的後代。

莫雷諾是小時候從哥倫比亞移民美國，早前他在宣布競逐俄州2024年聯邦參議員席位時發表這番言論。他在發言時先是讚揚一些白人以及擁有黑奴的開國元勳，其後又說「同一群體」後來「解放了黑人 」，但內容顯然胡亂。

莫雷諾說，「我們站在亞當斯(John Adams)、麥迪遜(James Madison)、漢密爾頓(Alexander Hamilton)、華盛頓(George Washington)等人的肩膊上，這群人挑戰了歷史上最大的帝國，他們向它說不，說不會容忍，之後贏了。後來又是那群人，白人，為解放黑人而死。」

他又說，這在人類歷史上從未發生過，但在美國發生了。他說這很少在學校裡被談及，彷彿美國就是一個種族主義 、破碎的國家，因此有必要說出這樣的例子，它解放了奴隸，並為此付出了生命。

莫雷諾建議應賠償給這些白人的後代，之後又敦促支持者不要「政治正確」。他表示「我知道這樣說，在政治上是不正確的，但我們必須停止在政治上正確，必須找回它的本來面目」。

但莫雷諾沒建議向黑奴的後裔支付任何賠償。

莫雷諾這番說話在社媒引來憤怒回應，指責是種族主義。有網友還指出，在南北內戰期間，一些白人奴隸主已獲得某種形式的賠償。

根據林肯總統1862年4月16日簽署的「華盛頓特區補償解放法案」(D.C. Compensated Emancipation Act)，華盛頓特區的奴隸主，每釋放一名奴隸可獲得300元巨款。

至於獲得自由的黑奴每人可獲100元，條件是必須永久離開美國，選擇留下來的人則不獲任何補償。