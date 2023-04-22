「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

加州洛杉磯 華裔女子賈斯婷·徐(Justine Hsu)因為駕駛特斯拉 (Tesla)電動車發生意外，向法院控告特斯拉求償300萬餘元。不過這樁控告特斯拉的首例訴訟，加州法院陪審團21日判決徐女敗訴，認定特斯拉駕駛功能沒有缺失，不用賠償，讓徐女淚灑庭外。

根據報導，洛杉磯居民賈斯婷·徐宣稱2019年駕駛特斯拉Model S途中，自動駕駛儀(Autopilot)突然讓車衝向路邊、接著安全氣囊爆開，巨大的威力導致徐女下巴骨折、牙齒脫落，顏面神經受損，於是徐女2020年一狀告上法院，指控特斯拉自駕系統與安全氣囊設計有瑕疵，造成嚴重人身傷害，要求賠償300餘萬元。

根據法庭公布資料顯示，特斯拉電動車使用手冊早已經警告車主，在市區街道行駛，勿採用自動駕駛系統，因其輔助系統無法取代人力，也不表示汽車可以自動駕駛，提醒駕駛應隨時掌控汽車，但賈斯婷·徐並未遵循，因此主張特斯拉不需為徐女的意外負責。

洛杉磯高等法院陪審團歷經逾三周審理，21日舉行聽證會，陪審團認為安全氣囊並未喪失其安全功能，同時特斯拉也並未故意不向原告揭露事實，因此以壓倒性多數判決賈斯婷·徐敗訴，得不到分文，令徐女在法庭外淚流滿面，原告律師斯拉維克(Donald Slavik)對判決結果深感失望；特斯拉辯護律師凱里(Michael Carey)則拒絕發表評論。

喬治城大學(Georgetown)法學院教授沃特斯(Ed Walters)表示，此判決對特斯拉而言是一場巨大勝利：「這項判決應該成為特斯拉車主的警訊，亦即不能過度依賴自動駕駛儀，因為特斯拉並非全自動駕駛系統，車主真的需要做好掌控駕駛的工作。」

同時凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)法學院教授羅伯森(Cassandra Burke Robertson)也表示，雖然此一判例對其他案件不具法律約束力，卻會對日後類似訴訟深具影響。