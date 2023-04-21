無心之過引發恐懼 全因社會不信任感

美國社會的不信任感蔓延。圖為有人在密蘇里州16歲少年亞爾遭槍擊重傷事件發生的私宅前草坪上，插上標語，提醒民眾注意安全。(美聯社)

美國已成為一個常將陌生人視為威脅、恐懼被政治化的國家；無心之過和只是搞錯地址或車輛、甚至只是按錯門鈴、籃球掉進院子，都可能是致命的信任問題；本月短短六天內，美國各地至少有五名年輕人因此遭槍擊 。

美聯社分析指出，美國社會不信任感蔓延，雖然不正常，卻比以往任何時候都不令人意外；加上法律上的混亂、武器容易取得、槍枝訓練缺乏，有時更涉及赤裸裸的種族主義 ，讓槍擊事件似乎永遠不會結束。

18日在堪薩斯市聯邦法院外舉行的集會上，人們要求司法部調查密蘇里州16歲少年亞爾(Ralph Yarl)按錯門鈴遭槍擊成重傷事件，參加集會的民眾莫耶 (Jae Moyer) 說：「我想歡迎任何來到我家的人，即便幫不了他們的忙，也會善待他們；我認為人人都該這麼做。只是我也認為，這不是我們現在的文化，我們國家充斥很多恐懼。」

1970年代初期的調查顯示，約一半國人認為大多數人值得信賴；但2020年此數字降至不到三分之一。與此同時，國人普遍相信犯罪率持續上升，即使是在犯罪率下降的年份亦然，人們還大大低估了自己成為犯罪受害者的可能性。

紐約市約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授埃勒(Warren Eller)說：「部分原因是媒體對犯罪的不懈關注，讓我們覺得24小時都面臨各種危險。」

但法律上也有問題。許多無辜受害者被誤認具威脅性而遭槍擊，開槍者常引用「堅守立場」(stand-your-ground)法律原則辯護，此原則擴大了人們受威脅時自衛的權利；過去25年此類法律遍及全美，實際上可能助長了暴力。

美國醫學會期刊網路開放版(JAMA Network Open)2022年發表研究發現，制定「堅守立場」法律的州，每月兇殺率增加8%到11%。

德州理工大學法學院刑法系主任柯恩 (Geoffrey Corn) 表示，公眾大大誤解了這類法律，「人們普遍以為，只要覺得受威脅，就可以使用致命武力。但恐懼須依情況證明，不能只因害怕他們就殺他們。」

此外，現代美國歷史有關非白人構成威脅的錯誤觀念，一再出現在許多廣受關注的攻擊案件中。波士頓大學反種族主義研究中心創始人肯迪 (Ibram X. Kendi) 表示， 「沒有人天生會因為膚色害怕另一個人；『非裔 是危險的』想法，實際上為非裔帶來了各種危險。」