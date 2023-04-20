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麻煩未完 福斯新聞還有這些官司纏身

記者顏伶如／綜合報導
福斯新聞網官司纏身，麻煩並未了結。(歐新社)
福斯新聞網官司纏身，麻煩並未了結。(歐新社)

福斯新聞網(Fox News)18日與提告它誹謗的投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)達成和解後，麻煩並未就此了結，還有其他類似訴訟要面對，其中選舉科技公司Smartmatic控告福斯的官司，求償金額就高達27億元。

2021年2月，Smartmatic對福斯新聞提告誹謗並求償27億元，指控福斯報導散布100多則謠言，以不實選舉陰謀論抹黑攻擊。Smartmatic遞狀隔天，福斯商業網(Fox Business)便停播了被列為被告的主播道布斯(Lou Dobbs)主持的節目。福斯要求法院撤銷訴訟的聲請，今年2月被紐約上訴法院駁回，3月間紐約法官裁定訴訟得以持續進行。

Smartmatic發言人18日發表聲明說，「多明尼恩投票系統」誹謗案讓福斯散布謠言計謀的某些不當行為與造成傷害紛紛曝光，「Smartmatic會踢爆其他部分」。

福斯新聞網前任製作人艾比‧葛羅斯柏格(Abby Grossberg)今年3月20日在紐約州南區地區法院與德拉瓦州高等法院同時遞狀，指控福斯集團律師逼迫她在「多明尼恩投票系統」訴訟中提供不實證詞；訴狀中也指控福斯新聞的工作環境充滿敵意及歧視。葛羅斯柏格在提告隔天便被福斯開除。

另外，澳洲新聞網站Crikey News也對福斯興訟；福斯集團(Fox Corporation)執行長拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)2022年8月控告Crikey News誹謗，因為Crikey News專欄指稱拉克蘭‧梅鐸與2021年1月6日國會暴亂事件有關，是個「沒被起訴的共謀」。

Crikey News日前修改辯詞時，把「多明尼恩投票系統」誹謗案裡的文件資料與證人證詞納入辯護理由。這起案件預訂今年10月在澳洲雪梨開庭。

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