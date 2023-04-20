福斯案獲賠償 多明尼恩CEO：民主向前邁大步

「多明尼恩投票系統公司」執行長保勒斯19日受訪表示，福斯新聞網在法院就誹毀案開審前同意賠償巨款給該公司，對散播假消息是嚴厲警告，也是民主邁進一大步。(Getty Images)

投票 機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)執行長普洛斯(John Poulos)19日表示，福斯新聞網(Fox News)在誹謗案於法院開審前一刻同意賠償巨款給該公司，達成和解，對散播假消息者是嚴厲警告，也讓民主邁進一大步；法律專家指出，本案對多明尼恩控告其他毀謗該公司名譽者如MyPillow、新聞媒體如Newsmax都有助益，增加訴訟勝算。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，普洛斯接受專訪稱，美國的體制若能釋出信號：媒體假如撒謊，不管是誰也不管是哪個新聞頻道，若明知故犯，散播謊言，就該作好心理準備，得付出高昂代價，這是民主體制邁進一大步。

普洛斯受訪前一天，福斯給付7億8750萬元與多明尼恩達成妥協，換取後者撤銷控告；多明尼恩控告福斯2020年總統選舉後，厚顏無恥地散播不實的選舉被竊論及陰謀論，損害該公司名譽，原擬求償16億元。

普洛斯表示，公司發現的事實沒見諸天日之前，本不擬與福斯妥協，現在公司取得妥協金，覺得福斯已被追究責任；但他也認為，多明尼恩受害極大，若能挽救公司名譽，化解造謠的殺傷力，那麼公司下次還要做。

普洛斯指出，公司還對前總統川普的多位支持者提起訴訟，一定要全部追究下去。

紐約時報 引述法律專家指出，福斯與多明尼恩達成妥協，給付的損害名譽賠償金名列美國史上最大之一，可以讓多明尼恩公司膽子大起來，勇敢捍衛公司名聲；多明尼恩另控告幾個公眾人物如MyPillow執行長林德爾(Mike Lindell)、新聞頻道如Newsmax。

其他被多明尼恩控告對象，不論財力還是律師團隊火力，都不如福斯；聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)法學教授瑪格麗特‧羅素(Margaret Russell)表示，雖說福斯與多明尼恩只是達成妥協，但肯定是多明尼恩取得勝利，其他被告非但不會受到鼓舞，反而會害怕。

新墨西哥州 務卿瑪姬‧奧立佛(Maggie Toulouse Oliver)稱讚雙方18日的妥協，表示自2020年以來，否定選舉的謊言造成難以估量的傷害，但此次和解證明撒謊者要負責，釋出眾人喜聞樂見的強大訊息。