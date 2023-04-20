我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

藝術或廣告？新罕州甜甜圈壁畫惹議

編譯陳韻涵／綜合19日電
新罕布夏州烘培坊店東尚洋去年春季讓美術班高中生把店門屋頂上的大面白牆，塗上陽光普照滿天星巧克力與草莓甜甜圈、藍莓馬芬和肉桂捲等甜食的彩繪，但引起是否超過廣告尺寸規範的爭議。(美聯社)
新罕布夏州烘培坊店東尚洋去年春季讓美術班高中生把店門屋頂上的大面白牆，塗上陽光普照滿天星巧克力與草莓甜甜圈、藍莓馬芬和肉桂捲等甜食的彩繪，但引起是否超過廣告尺寸規範的爭議。(美聯社)

新罕布夏州烘培坊店東尚洋(Sean Young)去年春季樂見美術班高中生幫他們把店門屋頂上的大面白牆，塗上陽光普照滿天星巧克力與草莓甜甜圈、藍莓馬芬和肉桂捲等甜食的彩繪；這片彩繪牆佳評如潮，尚洋期待與更多學生合作他在新州康威(Conway)的路邊店牆面彩繪計畫。然而，該鎮區委會介入，認定烘培坊的彩繪比起藝術更像廣告，必須符合廣告的尺寸規範，限期修改否則面臨罰款或刑事訴訟

區委會許多成員讚賞學生的藝術作品，但要求恪守規範，即便相關規定老舊過時；這幅壁畫的面積約90平方呎，是現行標示規範允許的四倍大。尚洋不服上訴，指該鎮侵犯他的言論自由。

美聯社指出，如果這幅畫表現出的是實際的山景，而非暗示甜點如山，或該建築並非烘培坊，壁畫就能維持現狀。

尚洋表示，「他們說這幅畫在其他地方就會被視作藝術，但在這裡就不行，這個鎮不應存在監督藝術的權力」。 

這起爭議在居民約一萬人的鎮上引起軒然大波，當地希望維持鄉村樣貌，卻也與居民的創意和自由發生衝突；該鎮不像其他白山(White Mountain)社區，吸引大批滑雪與自然愛好者或消費者到訪。

康威面臨發展壓力，讓此壁畫爭議蒙上擔憂陰影，畢竟當局對商業的任何讓步，都可能改變居民珍視的一切。

這個新英格蘭小鎮歷經多場傳統民主會議後，居民決定針對招牌制定新規範，但相關代表上周投票否決新提案；地方報紙表示，確切提案措辭不明，法官最終可能必須透過公開辯論解決爭議。

退休人士唐寧(Steve Downing)認為壁畫應該留在原處，他說：「這些孩子付出心血」。

前林務局員工博奇(Charlie Birch)則說，「每個人都應該遵守規定，即便是學生的好作品，若違規也不能破例，否則每個人都想成為例外」。

新罕布夏州烘培坊店東尚洋。(美聯社)
新罕布夏州烘培坊店東尚洋。(美聯社)

新罕布夏州 新英格蘭 刑事訴訟

上一則

福斯案獲賠償 多明尼恩CEO：民主向前邁大步

下一則

改弦易轍 推特不再禁止歧視LGBTQ

延伸閱讀

藝術或廣告？新罕州「甜甜圈壁畫」引發言論自由爭議

藝術或廣告？新罕州「甜甜圈壁畫」引發言論自由爭議
「使館之夜」台灣愛樂團演出 展現民主價值與多元藝術

「使館之夜」台灣愛樂團演出 展現民主價值與多元藝術
福爾摩沙博物館 赴歐洲展出「台灣之美」

福爾摩沙博物館 赴歐洲展出「台灣之美」
黃柔閩55歲辦畫展 郭昱晴未來要教袖珍藝術

黃柔閩55歲辦畫展 郭昱晴未來要教袖珍藝術

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
特薛拉在空軍國民兵官網上的照片，現年21歲。(取自空軍國民兵官網)

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

2023-04-13 23:35

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲