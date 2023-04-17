500元以下醫療債不再列信用報告 數百萬人受惠

信評機構宣布，未來餘額500元以下的醫療收款將不再出現在消費者信用報告中。圖為西維吉尼亞一家墮胎診所準備給病人作手術。(美聯社)

三大信評機構易速傳真公司(Equifax)、益博睿(Experian)、環聯資訊(TransUnion)上周宣布，未來餘額500元以下的醫療收款將不再出現在消費者信用報告中。這一重要舉措將幫助數百萬人，他們仰賴良好的信用評分來獲得公寓或可負擔的貸款 資格，尤其是收入較低的年輕人。

三大信評機構執行長的聯合聲明表示：「我們知道醫療債通常並非自願承擔，我們致力於持續發展信用報告，支持更好與負責地取得信用貸款和主流的金融服務。」

隨著這一次規則更改，近70%的醫療債將不再列入消費者信用檔案。

信用評分的用處是預測哪些人有可能拖欠債務，在去年的報告中，消費者金融保護局(CFPB)質疑醫療債是否應該向信用調查機構報告，納入信用評分。

CFPB的報告紀錄：「與其他許多的消費債務不同，人們很少計畫承擔醫療債。三分之二的醫療債是一次性或短期醫療花費的結果，來自緊急的醫療需求。醫療債的獨特性在於人們對醫療服務進行比價的能力較弱。」

許多人因為擔憂經濟重擔，避免獲得他們所需的醫療照護。

根據CFPB的資訊，880億元未支付的的醫療帳單 正在催繳，影響五分之一的國人。

截至2021年第二季，大眾信用紀錄中有58%的收款帳單屬於醫療帳單。

低收入 人群、退伍軍人與年長者嚴重受到醫療債影響，非裔和西語裔消費者擁有醫療債務的可能性更大。

信評機構的行動是去除醫療債務的最新舉措。去年信評機構取消向來由消費者全額支付的醫療收款債務，此外，未支付醫療收款債務出現在消費者信用報告上之前的時限從六個月增加至一年，給消費者更充裕的時間處理債務問題。

儘管出現最新進展，是否應該移除信用檔案上所有的醫療債仍是值得探究的問題。

CFPB發言人艾爾鮑姆(Tia Elbaum)表示，所有信用報告包含醫療債的人，大約半數人仍會在信用報告上看到醫療債。南部或西部地區的民眾，以及低收入社區的居民從最新的政策變化受益的可能性最低。