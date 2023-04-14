我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

時代雜誌百大影響力人物 關繼威、周受資等5華人上榜

記者胡玉立／綜合報導
亞裔演員關繼威入選時代雜誌百大影響力人物。(路透)
亞裔演員關繼威入選時代雜誌百大影響力人物。(路透)

時代雜誌(Time)13日揭曉2023年時代百大最有影響力人物(TIME 100)名單，演員黃阿麗、關繼威、北京四通橋抗議者彭立發、曾毓群、周受資等五位華人榮登榜內；TIME執行長西布利 (Jessica Sibley) 表示，「全球最具影響力人物正在發揮他們的影響力推動積極行動，建設更美好的世界。」

時代雜誌25日將召集全球最大領導力社區之一TIME100社區，以TIME CO2為主題，於紐約市舉行第三屆TIME100峰會，聚焦解決方案並傾聽2023年百大影響力人物，26日舉辦TIME100晚會。

今年有16位氣候領袖入榜，創下歷年紀錄。上榜者有藝人、運動員、政治人物、記者、作家等，女性計有50位；拜登總統今年第六度上榜，馬斯克第五度上榜。五位入榜華人均由不同的客座撰稿人細述上榜原因：

關繼威：演員

在漫威英雄影片中扮演「洛基」(Loki)的男演員湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)撰文寫道，「打從懂事起，關繼威就一直存在於我的想像中；他參與演出的經典電影『七寶奇謀』(The Goonies)，啟發了一個世代。但之後他一直等待著，不幸因亞裔演員缺乏機會，他離開表演界。然後他驚心動魄地凱旋歸來，以跨越多重宇宙、獲奧斯卡獎的演技，在電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)中飾演王威門(Waymond)。」

周受資：TikTok執行長

時代雜誌特約撰稿人佩里戈 (Billy Perrigo)描述周受資如何在3月23日國會委員會聽證會中，回應顯然並不真正了解TikTok平台的議員們，有關TikTok安全問題及其與中國政府的不明確關係。儘管他為該應用程序在國會面臨質詢受人同情，但他仍是TikTok抵禦拜登政府禁令威脅的代言人。

TikTok執行長周受資。(Getty Images)
TikTok執行長周受資。(Getty Images)

彭立發：四通橋抗議者

客座撰稿人藝術家、活動家艾未未寫道，「彭立發2022年10月於北京市中心四通橋上拉出政治橫幅，呼籲中國政府結束COVID清零政策和一黨專制。抗議活動在中國各地爆發，用空白A4紙作為異議象徵。截至今日，彭立發和多名涉案抗議者已被拘留或從公眾視野中消失，他們在專制統治下的個人勇氣和反抗，代表了一個必須被歷史銘記的關鍵時刻。只有這樣的反抗，人們才能讓信仰真理和正義的火焰在心中燃燒。」

網名彭載舟的彭立發。（彭立發推特圖片）
網名彭載舟的彭立發。（彭立發推特圖片）

曾毓群：寧德時代新能源科技公司創始人

時代雜誌駐東亞記者康貝爾(Charlie Campbell)撰文寫道，全球最大電動汽車電池供應商、寧德時代新能源科技公司創始人(Contemporary Amperex Technology，CATL)曾毓群，在減碳方面扮演了比大多數人更重要的角色，讓交通運輸更具永續性。

寧德時代董事長曾毓群。（取材自百家號）
寧德時代董事長曾毓群。（取材自百家號）

黃阿麗：演員

韓裔演員朴藍道(Randall Park)應邀撰寫他心目中「最偉大的喜劇演員和好朋友黃阿麗」。他寫道，「我最欣賞黃阿麗強烈的自我意識，她知道自己想要什麼和不想要什麼，她以非常激勵人心的方式宣揚自己。她熱愛單人脫口秀。只要她承諾做某事必定會全力以赴。她重視誠實，不怕深入挖掘、向他人和自己提出尖銳問題。我認為這就是為什麼她是最偉大的喜劇演員之一。」

演員黃阿麗。（Getty Images）
演員黃阿麗。（Getty Images）

TikTok 拜登 北京

上一則

報稅將截止 今年退稅平均2910元 比去年少近10%

下一則

大法官湯瑪斯再被踢爆：賣別墅給富豪 未申報

延伸閱讀

眾院議長麥卡錫上任百日 蜜月期結束 將面對兩大考驗

眾院議長麥卡錫上任百日 蜜月期結束 將面對兩大考驗
拜登訪愛爾蘭口誤 橄欖球國家隊講成「英國鎮壓部隊」

拜登訪愛爾蘭口誤 橄欖球國家隊講成「英國鎮壓部隊」
民調：逾8成美國民眾對中觀感差 4成視中國為敵手

民調：逾8成美國民眾對中觀感差 4成視中國為敵手
希望德國提高晶片廠補貼？當地官員促英特爾先擴大投資

希望德國提高晶片廠補貼？當地官員促英特爾先擴大投資

熱門新聞

德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
中國外交部再宣布制裁美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人。(路透)

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

2023-04-07 06:00
拜登政府大力推動綠能產業，加上對供應鏈穩定的憂慮，美國製造業大舉回春。圖為在傳統工業州明尼蘇達州羅斯奧市工人在滑雪車工廠生產線工作。(路透)

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

2023-04-10 09:28
解放軍太原艦8日出現在屏東枋寮外海，越過台灣海峽中線，逼近台灣沿海24浬水域。(圖：海洋委員會提供)

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

2023-04-08 22:05
圖為中國解放軍東部戰區船艦。(路透)

中國環台軍演第2天 路透：台灣不是他們的唯一目標

2023-04-09 12:38

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見