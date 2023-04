時代雜誌百大影響力人物 關繼威、周受資等5華人上榜

亞裔演員關繼威入選時代雜誌百大影響力人物。(路透)

時代雜誌(Time)13日揭曉2023年時代百大最有影響力人物(TIME 100)名單,演員黃阿麗、關繼威、北京 四通橋抗議者彭立發、曾毓群、周受資等五位華人榮登榜內;TIME執行長西布利 (Jessica Sibley) 表示,「全球最具影響力人物正在發揮他們的影響力推動積極行動,建設更美好的世界。」

時代雜誌25日將召集全球最大領導力社區之一TIME100社區,以TIME CO2為主題,於紐約市舉行第三屆TIME100峰會,聚焦解決方案並傾聽2023年百大影響力人物,26日舉辦TIME100晚會。

今年有16位氣候領袖入榜,創下歷年紀錄。上榜者有藝人、運動員、政治人物、記者、作家等,女性計有50位;拜登 總統今年第六度上榜,馬斯克第五度上榜。五位入榜華人均由不同的客座撰稿人細述上榜原因:

關繼威:演員

在漫威英雄影片中扮演「洛基」(Loki)的男演員湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)撰文寫道,「打從懂事起,關繼威就一直存在於我的想像中;他參與演出的經典電影『七寶奇謀』(The Goonies),啟發了一個世代。但之後他一直等待著,不幸因亞裔演員缺乏機會,他離開表演界。然後他驚心動魄地凱旋歸來,以跨越多重宇宙、獲奧斯卡獎的演技,在電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)中飾演王威門(Waymond)。」

周受資:TikTok 執行長

時代雜誌特約撰稿人佩里戈 (Billy Perrigo)描述周受資如何在3月23日國會委員會聽證會中,回應顯然並不真正了解TikTok平台的議員們,有關TikTok安全問題及其與中國政府的不明確關係。儘管他為該應用程序在國會面臨質詢受人同情,但他仍是TikTok抵禦拜登政府禁令威脅的代言人。

TikTok執行長周受資。(Getty Images)

彭立發:四通橋抗議者

客座撰稿人藝術家、活動家艾未未寫道,「彭立發2022年10月於北京市中心四通橋上拉出政治橫幅,呼籲中國政府結束COVID清零政策和一黨專制。抗議活動在中國各地爆發,用空白A4紙作為異議象徵。截至今日,彭立發和多名涉案抗議者已被拘留或從公眾視野中消失,他們在專制統治下的個人勇氣和反抗,代表了一個必須被歷史銘記的關鍵時刻。只有這樣的反抗,人們才能讓信仰真理和正義的火焰在心中燃燒。」

網名彭載舟的彭立發。(彭立發推特圖片)

曾毓群:寧德時代新能源科技公司創始人

時代雜誌駐東亞記者康貝爾(Charlie Campbell)撰文寫道,全球最大電動汽車電池供應商、寧德時代新能源科技公司創始人(Contemporary Amperex Technology,CATL)曾毓群,在減碳方面扮演了比大多數人更重要的角色,讓交通運輸更具永續性。

寧德時代董事長曾毓群。(取材自百家號)

黃阿麗:演員

韓裔演員朴藍道(Randall Park)應邀撰寫他心目中「最偉大的喜劇演員和好朋友黃阿麗」。他寫道,「我最欣賞黃阿麗強烈的自我意識,她知道自己想要什麼和不想要什麼,她以非常激勵人心的方式宣揚自己。她熱愛單人脫口秀。只要她承諾做某事必定會全力以赴。她重視誠實,不怕深入挖掘、向他人和自己提出尖銳問題。我認為這就是為什麼她是最偉大的喜劇演員之一。」