被起訴後首受訪 川普：即便定罪也不會退選

前總統川普在因「封口費」案被起訴後11首度接受專訪表示，就算被定罪，他也不會退出2024年選舉。(路透)

前總統川普 遭到「封口費」案起訴後首度接受媒體專訪表示，就算被定罪也不會退出2024年選舉。川普受訪時表示，曼哈頓法庭員工掉淚並向他道歉；他還偏離主題讚揚獨裁者俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平，並稱讚民主黨籍加州州長紐森 (Gavin Newsom)。

在11日晚間播出的專訪中，福斯新聞網(Fox News)黃金時段主播卡爾森(Tucker Carlson)詢問川普：「有沒有什麼可能出現的司法狀況，能夠說服你退選？如果你因為紐約的案子遭到定罪，你會退選嗎？」川普回答：「不會，我絕不退選，這不是我的風格。我不會那麼做的。」

川普受訪時表示，曼哈頓法庭的員工「很棒，當我抵達形同監獄的法院，他們幫我登記，我告訴你，很多人在哭」。他說，「那是個冷酷無情的地方，他們在哭，真的在哭，他們說抱歉」。

川普話鋒一轉，稱讚起中俄領袖，形容習近平「傑出」，而普亭「非常聰明」，並暗示他擔任總統期間避免中俄領袖入侵鄰國。

川普稱普亭「愛」烏克蘭，「認為烏克蘭是俄國的一部分」，揚言若入侵烏克蘭將會「很難看」；川普表示，習近平對台灣也是如此，「我告訴他，你不能去台灣，不行，不能做」，否則會有「非常強烈的回應」；另外，川普透露他與北韓領導人金正恩依然「處得很好」。

川普接著提及紐森，說道「我當總統時跟紐森處得很棒，他總是對我很好，說了很多很棒的事」；川普強調紐森人很好，「這也是我無法攻擊他的原因，因為他對我太好了」。

紐森努力經營全國形象，外界期待他角逐2024年大選的民主黨初選提名。

川普在訪問中對卡爾森說，對於拜登 總統會不會角逐連任抱持懷疑態度。

拜登迄今都未正式宣布競選連任，但他10日接受國家廣播公司(NBC)主播羅克(Al Roker)訪問時說：「我打算參選，可是我們還沒有準備要宣布。」

卡爾森詢問川普是否認為拜登會尋求連任，川普回答表示，就連羅克在訪問中提問的簡單問題，拜登都沒辦法提供讓人信服的答案。川普說：「我觀察他就像你觀察他一樣。我覺得這話讓我來說其實不妥，但我看不出來他怎麼能參選。」

現年80歲的拜登若贏得連任，2025年宣誓就職時將以82歲創下最高齡美國總統的紀錄。川普2017年宣誓就職時年齡為70歲，超過1981年宣誓就職時69歲的雷根(Ronald Reagan)總統以及1841年宣誓就職時68歲的哈里遜(William Henry Harrison)總統。

遭到34項重罪起訴的川普上周在紐約過堂，他涉嫌在2016年大選之前付「封口費」給緋聞對象丹尼爾斯(Stormy Daniels)，以免婚外情曝光。川普多次否認有婚外情，並且反批曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)調查「封口費」案是出於政治動機。

根據紐約州州法，意圖詐騙、犯罪而偽造商業紀錄屬於重罪。川普遭控的所有罪名，每項都面臨最高四年有期徒刑。