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為省錢大刪庫存節目 串流影音平台惹議

編譯俞仲慈／綜合9日電
HBO發布影片「西部世界」一個場景；串流平台最近為了縮小開支，紛紛刪除庫存影片。（美聯社）
HBO發布影片「西部世界」一個場景；串流平台最近為了縮小開支，紛紛刪除庫存影片。（美聯社）

由於科技業和媒體業市場低迷，串流影音平台經營目標不是一味追求成長，而是致力削減開支、轉虧為盈，因此紛紛採取刪除庫存影片，減少分潤支出，但這種做法嚴重損害創作者以及視聽大眾權益，引起諸多爭議。

科技業和媒體業面臨經營寒冬，迪士尼股價去年11月暴跌，包括迪士尼+、Hulu以及ESPN+等影音平台在一季內累計虧損近15億元；因此HBO在2022年趁著母公司華納兄弟與Discovery合併之際，為了轉虧為盈，祭出非常手段，大量刪除庫存節目，以減少分潤支出，引起競爭同業群起效仿。

從此，觀眾沒機會觀賞錯過的節目，演員和編劇也無法得知作品收視狀況，儘管目前尚不清楚可以節省多少分潤費用，但媒體分析師雷伯恩(Dan Rayburn)表示，節目被下架即表示沒有利潤，也沒有帶來客源，同時串流平台轉向競爭同業採購節目，包括免費或付費廣告的串流影音頻道，例如網路電視台Tubi最近播放HBO包括「西部世界」(Westworld)等影片。

雷伯恩表示，串流平台沒有義務持續播放節目，更重要的是用戶已習慣在串流平台跳來跳去，以尋找有興趣觀看的節目，HBO與HBO Max執行長布勞斯(Casey Bloys)表示：「所有影片將永遠儲存在片庫，然後用戶每個月付15元，但每個月15元就足夠負擔所有費用？這是個好主意，但根本行不通。」

據了解，美國廣播公司(ABC)重播一小時黃金時段節目，得付編劇2萬4558元分潤費，但換成Netflix播出，編劇頂多進帳2萬18元，至於在HBO Max此類小型串流平台播放，每年最多只有1萬3346元，直接衝擊從業人員生計。

根據業內人士透露，美國編劇工會(Writers Guild of America，WGA)合約5月到期，導演和演員工會合約也將於6月底到期，和串流平台的分潤制度可能是雙方談判焦點。

編劇凱拉·瓊斯(Kyra Jones)在推特發文表示：「想知道為什麼WGA罷工可能迫在眉睫，我寫廣播節目腳本收到第一張分潤支票1萬2000元，然後我剛剛拿到串流平台第一張分潤支票4元。」據了解，2008年編劇發動100天罷工，給加州當地造成高達20億元的經濟損失。

HBO發布影片「西部世界」一個場景；串流平台最近為了縮小開支，紛紛刪除庫存影片。...
HBO發布影片「西部世界」一個場景；串流平台最近為了縮小開支，紛紛刪除庫存影片。（美聯社）

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