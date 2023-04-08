亞太裔婦女薪水比白男矮一截 但台、印裔略超越

調查統計顯示，亞太裔婦女的薪資在過去一年裡與非西語裔的白人男性同事相比時，明顯矮一截。圖為在佛州坦帕市舉行的一場就業博覽會。(Getty Images)

「全美亞太裔女性論壇」(National Asian Pacific American Women's Forum，NAPAWF)公布調查數據顯示，亞太裔婦女薪資過去一年裡與非西語裔的白人男性同事相比時，明顯矮了一截，白人男性平均賺取一元工資，亞太裔婦女只能獲得0.80元；若以族裔背景進一步細分，台灣背景女性平均可獲1.08元，印度 裔女性也有1.07元，在排行榜中位居最頂端，尼泊爾裔與孟加拉裔婦女平均各自可獲0.48元殿後。

統計顯示，所有亞太裔婦女中，東南亞裔 女性與太平洋島嶼裔女性的薪資條件最佳；以緬甸 裔女性為例，白人男性同事平均獲得一元酬勞，緬甸裔女性卻只能賺到0.50元。

「全國亞太裔美國女性論壇」公布的「全國婦女法律中心」(National Women's Law Center，NWLC)調查統計顯示，白人男性每賺取一元工資，台灣背景女性平均可獲1.08元，印度裔女性可獲1.07元，日本裔女性平均可獲0.85元，華裔女性可獲0.83元，菲律賓裔女性平均可獲0.79元，韓裔女性可獲0.77元，馬來西亞裔女性平均可獲0.77元，斐濟裔女性可獲0.69元。

統計顯示，擁有全職工作的亞太裔婦女，受到薪資差距(wage gap)影響，一整年下來平均損失將近6700元收入，若以40年職場生涯計算，每人平均損失上看26萬8000元，某些特定族裔婦女職場生涯損失薪資更超過100萬元。

研究報告指出，亞太裔婦女為了彌補薪資落差，經常被迫延長工時，或者身兼多份工作、延後退休。許多亞太裔婦女住在多代同堂的家庭環境，上有老，下有小，有時候還要照顧其他親戚。

「全國亞太裔美國女性論壇」執行主任宋妍(Sung Yeon Choimorrow)指出：「薪資關係著我們生活的所有層面，影響我們有沒有能力擁有健保，以及我們能不能、何時可以開始生兒育女，才能有辦法撫養家庭。」