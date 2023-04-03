龍捲風襲捲11州 增至32死 拜登宣布全國大片地區為重大災害區

阿肯色州的災民在廢墟中尋找物品。(路透)

席捲中西部與南部11州的龍捲風 目前已造成至少32人死亡，2日各地居民開始評估災害損害情況，各地滿目瘡痍，受損嚴重，而死亡人數仍持續攀升。

拜登已宣布全國大片地區為重大災害區，提供聯邦資源與經濟協助，協助復原工作。

阿肯色州 至少5人死亡，州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)已宣布進入緊急狀態，並調動國民兵協助救災。

國家氣象局2日確認一龍捲風造成德拉瓦州布里奇維爾(Bridgeville)附近的數棟房屋損壞，一人被發現在屋內死亡，房子受1日晚的風暴嚴重破壞。

目前的死傷包括田州至少9死、印第安納州 5死、伊利諾州5死，阿拉巴馬、密西西比州也傳出死傷。

阿肯色州韋恩鎮(Wynne)居民約8000人，1日當天早晨居民醒來發現當地高中的屋頂被砸碎，窗戶被吹毀，至少4人死亡。

田納西緊急事務管理局(Emergency Management Agency)局長辛漢(Patrick Sheehan)報告，田州至少通報15死。

田州州長李伊(Bill Lee)1日駕車巡視災損情況並安慰居民。

伊利諾州州長普立茲克( J.B. Pritzker)2日前往貝爾維迪爾(Belvidere)阿波羅劇院(Apollo Theatre)探視，該劇院在約260人參與重金屬音樂會期間遇龍捲風侵襲、屋頂坍塌，造成1死28傷。

李文斯頓(Frederick Livingston)不幸在這場災難中身亡，他和兒子艾力克斯(Alex)當時前往參與音樂會，艾力克斯告訴地方電視台，屋頂碎片開始落下時他們還靠著站在一起，「我救不了他，一切發生得太快。」

州長普立茲克表示另有其他48人在醫院接受治療，其中5人情況危急。

普立茲克也預計前往克勞福德郡(Crawford)，當地有3人死亡，8人受傷。

克勞福德郡警長魯坦(Bill Rutan)在記者會上透露：「由於房屋在居民上方倒塌，緊急救難人員就得從房屋的地下室將居民挖出來，但幸運的是他們有安全的空間。」

印第安納州蘇利文郡(Sullivan)有3人死亡，12人受傷。