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武大演說 馬英九：德法世仇能解 為何兩岸不能？

特派記者賴錦宏／武漢報導
中華民國前總統馬英九30日率「大九學堂」學員到武漢大學與武大師生座談，馬英九在講台前致詞。(Getty Images)
中華民國前總統馬英九30日率「大九學堂」學員到武漢大學與武大師生座談，馬英九在講台前致詞。(Getty Images)

中華民國前總統馬英九30日率「大九學堂」青年訪問團至武漢大學交流。他舉德國和法國為例稱，不同文、不同種的兩個國家相互征戰百年，世仇都可以化解，為什麼兩岸做不到？他還當場邀請武漢大學的陸生今年暑假到台灣home stay，「讓兩岸的年輕人多接觸、多了解，增加一分友善、減少一分敵意」。

馬英九30日在武大校史館(老圖書館)表示，為何想做兩岸大學生交流，因他卸任之後在東吳大學教國際法教了五、六年，一半的學生是來自於大陸，他發現兩岸的學生在一起可以創造很多的火花，非常有意義。

馬英九話鋒一轉稱，「很可惜，一方面是因為疫情，一方面是政府換了主導人士，兩岸關係一落千丈，他實在感到非常難過，非常痛心」。他表示，兩岸青年學子交流是一個很好的機會。

隨後，他講了1873年法國作家都德出版著名小說「最後一堂課」的故事。普法戰爭之後，法國兩省阿爾薩斯和洛林被迫割讓給普魯士，兩地被禁止講授法語。在最後一堂法語課上，老師對學生說，「我的孩子們，這是我最後一次給你們上課了。柏林已經來了命令，阿爾薩斯和洛林的學校只許教德語了，新老師明天就到，今天是你們最後一堂法語課」。

馬英九表示，德、法雙方征戰百年，可是到了二戰後，於1963年兩國簽訂條約，讓雙方學生深刻互動，甚至住到對方國家的家庭裡一段時間。「德法兩國既不同文、也不同種，可是在這種交流下，變成歐盟最主要的力量，這是我感到最動人的。」

馬英九表示，1993年他在歐洲旅行、打開報紙一看，德國準備放棄馬克、法國準備放棄法郎，紛紛改用歐元，「多麼困難的事情他們都做到了，為什麼兩岸做不到？而且他們做到之後，立刻就成為歐盟當中最主要的成員，決定了我們的未來」。

馬英九表示，這些經歷讓他感到其實兩岸還有很多事可以做，「很重要的一點就是讓兩岸的年輕人多接觸，大家說對不對？多了解，我們就會增加一分友善、減少一分敵意，讓雙方逐漸的就融合在一起」。

馬英九表示，最具體的方法，就是他帶著台灣同學到武漢，和武大同學一起對許多問題交換意見，不管怎麼交換都可以，至少能讓大家更熟悉；也希望交換後，武大的同學可以到台灣，由馬英九基金會負責安排陸生的行程，讓交流成為長期持續的工作。

「大九學堂」學員與武大師生在台下齊聚一堂。(中央社)
「大九學堂」學員與武大師生在台下齊聚一堂。(中央社)

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