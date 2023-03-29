跟隨比爾蓋茲？馬雲關注世界糧食問題

阿里巴巴創辦人馬雲(右二)沉潛一年剛回國，在杭州雲谷學校露面，阿里巴巴28日即宣布組織重組，拆為六個業務集團，在華爾街上市的阿里巴巴股票當天上漲14%。(路透)

淡出眾人視野，卸下阿里巴巴執行董事一職，阿里巴巴集團創辦人馬雲 銷聲匿跡，一改往年熱愛外界關注的作風，低調過生活，並響應微軟創辦人比爾蓋茲對世界衛生議題注重的呼應，將焦點放到世界糧食問題上，先後前往荷蘭和日本 和研究永續性食品生產和魚類養殖。

華爾街 日報報導，馬雲一直以來都表現出對食品相關領域的興趣，先是在2017年的一場演講中，表示雲計算和大數據等科技，可以幫助中國的農民，隨後在2019年達沃斯世界經濟論壇上表示，若能開展新業務，他將會選擇農業。

馬雲在的神隱的這段期間，四處旅遊學習瞭解食品相關產業；一位曾與馬雲交談過的人說，馬雲經常讚賞日本食品，想知道為什麼中國無法產出類似的產品。

2022年7月2日，馬雲訪問荷蘭瓦赫寧恩大學暨研究中心(Wageningen University & Research)。該大學表示，馬雲「願將時間和精力投入到農業與永續性食品的發展，」包括在橫跨蒙古和中國的戈壁沙漠地區開發。

同年的10月17日，馬雲低調地隨著一個外商代表團，前往日本歌山縣的近畿大學水產研究所(Aquaculture Research Institute, Kindai University)參觀，事後才被人在合影中認出；該校官員回憶道：「我們隨即查看了訪客簽名，發現他的名字就在上面。」

近畿大學水產研究所以成功養殖出與野生鮪魚口感無異、且難以培養的藍鰭鮪魚而聞名。

接著在2023年1月，馬雲來到曼谷會見正大集團(Charoen Pokphand Group)資深董事長謝國民；據悉，兩人討論了解決糧食短缺的方法，馬雲還詢問了泰國的水稻種植技術。

華爾街日報報導，馬雲在2020年批評中國金融監管遭當局調查後銷聲匿跡；近期隨著中國高層洗牌，當局有意重振遭監管和疫情重創的投資氣氛，重現對商界友好的形象，卻傳出馬雲拒絕北京勸說回國的消息；不過，隨後馬雲就在27日現身參訪位於杭州的雲谷學校，與當地老師探討人工智慧(AI)對教育的影響，似乎在暗示著對他長達兩年的打壓，就此畫下句點。

日經亞洲報導，中國財經研究專家侯偉(Fraser Howie)對馬雲返國一事指出，他看到了中共總書記習近平當局對民營企業政策放鬆的訊號。

中國國內部分媒體報導，馬雲回國讓中國民企「信心爆棚」。美國之音(VOA)引述美國外交關係協會研究員劉宗媛表示，馬雲一直是中國(民營)企業家的精神象徵，馬雲回國如何能夠增強民營企業的信心，值得關注。