我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

龍捲風侵襲 最小罹難者1歲女嬰 老夫婦緊擁離世

編譯徐薏茹／綜合26日電
快滿2歲的萊利(中)和爸爸在龍捲風災難中死亡，她4歲的姊姊與7歲的哥哥受傷。（取自gofundme網站）
快滿2歲的萊利(中)和爸爸在龍捲風災難中死亡，她4歲的姊姊與7歲的哥哥受傷。（取自gofundme網站）

24日一連串風暴侵襲南部各州已造成至少26人死亡，包括一歲多的女嬰和一對在彼此懷中去世的老夫婦。

目前已知最年輕的罹難者是一歲多的女嬰萊利·赫恩登(Riley Herndon)，她與33歲的父親伊森·赫恩登(Ethan Herndon)在24日風暴摧毀密西西比州羅林佛克的房屋時喪命，伊森的父親在一片殘骸中發現父女倆的遺體。

萊利的阿姨瑞秋·阿特金斯(Rachel Atkins)說，萊利四歲與七歲的手足奧布里(Aubrey)和布蘭特利(Brantley)嚴重受傷，必須在兒科醫院住院一陣子，他們的母親伊莉莎白·赫恩登(Elizabeth Herndon)也身受重傷被送往其他醫院。

萊利再一個月即將滿兩歲，她是一名早產兒，有一些健康問題，原本預計在下周動手術，阿姨阿特金斯說，萊利是一個「非常快樂的寶寶」，融化許多人的心，她的哥哥姊姊非常愛護萊利，「現在他們問起萊利，他們會有一陣子無法理解發生什麼事。」

風暴過後，這一家人的房屋幾乎被摧毀殆盡，伊森的叔叔泰瑞爾(Teryl Herndon)看見這一帶滿地殘骸、一片狼藉的景象後說：「我無法用言語形容我所看到的」他表示自己近70年的人生中見過無數龍捲風，但從未見過像如同這次一般強烈的風暴。

住在羅林佛克(Rolling Fork)的夫婦盧尼·皮爾斯(Lonnie Pierce)與梅莉莎·皮爾斯(Melissa Pierce)同樣在風暴中不幸遇難，深夜時龍捲風將他們鄰居的聯結貨車捲起砸向他們的房屋，夫婦倆緊擁著，在彼此的懷抱中離開人世。

皮爾斯夫婦心碎的兒子布朗(David Brown)告訴地方電視台WAPT：「我無法用言語表達我的感受，我已經心碎麻木。」他希望自己能在父母過世前花更多時間陪伴他們。

布朗邊流淚邊說：「有人告訴我，他們在彼此懷中過世。」他表示知道「他們已經在天堂」讓他感到安慰。

皮爾斯夫婦居住的第七街完全被摧毀，該條街上全部20棟房屋全部被毀，第七街約80個居民。

羅林佛克的居民正全力進行社區的搶救工作，居民尚塔·霍華德(Shanta Howard)告訴WAPT：「我們必須幫忙把遺體移出屋外，這非常令人難過。」

風暴 龍捲風 手術

上一則

賓州巧克力工廠爆炸 尋獲最後失蹤者 罹難者增至7人

下一則

查克柏格夫婦喜迎第三個女兒 續取羅馬皇帝名字

延伸閱讀

龍捲風襲密西西比 1歲女嬰與父同遇難、老夫婦緊擁離世

龍捲風襲密西西比 1歲女嬰與父同遇難、老夫婦緊擁離世
「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金
封面故事／這6名女性 為非裔做非凡貢獻

封面故事／這6名女性 為非裔做非凡貢獻
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

熱門新聞

圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
南加華女在香港機場無法順利登機，因為沒有核酸檢測證明。（圖：讀者提供）

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

2023-03-24 22:55
俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談。路透

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

2023-03-20 12:04
前總統川普25日在德州韋科的集會上跳舞。30年前韋科發生邪教慘案，在此舉行造勢引發批評。（美聯社）

30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議

2023-03-25 22:46
福斯新聞(Fox News)報導，紐約執法機關內一名知情人士表示，21日(周二)將不會提控及逮捕前總統川普。(美聯社)

福斯新聞：有新證人 川普今天不會被捕

2023-03-21 11:35

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽

封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看