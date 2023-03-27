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龍捲風強襲密西西比 拜登宣布緊急狀態 新風暴續襲南部

編譯陳韻涵／綜合26日電
密西西比州一處遭到龍捲風侵襲的社區。（路透）
密西西比州一處遭到龍捲風侵襲的社區。（路透）

多個強大龍捲風襲擊南部多州，使全美最貧困的密西西比州受災最慘重；拜登26日宣布密州進入緊急狀態，加速聯邦資金協助救災及臨時庇護；救難人員持續搜尋生還者之際，新的雷雨風暴甚至龍捲風26日繼續侵襲南部地區。

劇烈天氣系統造成的罕見超級龍捲風24日晚間到翌日清晨橫掃南部數州數百哩地區，密西西比到阿拉巴馬等多州受創，羅林佛克(Rolling Fork)、埃墨里(Amory)等數個密州小鎮幾乎被夷為平地。

密西西比州一處遭到龍捲風侵襲的社區，居民在找殘餘物資。（Getty Images...
密西西比州一處遭到龍捲風侵襲的社區，居民在找殘餘物資。（Getty Images）

拜登與密州州長瑞維斯(Tate Reeves)先後宣布密州進入緊急狀態，加速救災資源調度，聯邦急難管理局(FEMA)全力救災。

這場龍捲風已知累計26人不幸身亡，救災人員在斷垣殘壁中搶救生還者之際，更多暴風26日晚間侵襲該區，不排除還會出現龍捲風的可能。阿拉巴馬州國家氣象局預報員林賽(Cody Lindsey)說：「所有的天氣條件都適合溫和到強烈的風暴形成。」

龍捲風過後，災民從破碎的家園中搬出受毀的家具。（Getty Images）
龍捲風過後，災民從破碎的家園中搬出受毀的家具。（Getty Images）

密州傑克森市(Jackson)氣象局官員25日表示，重創羅林佛克的龍捲風達到四級；龍捲風與地震、颶風一樣，依「改良藤田級數」(Enhanced Fujita Scale)分成零到五級，而前述的四級龍捲風平均風速達每小時166哩到200哩。

瑞維斯26日稍早巡視受創慘重且令人心痛的羅林佛克災情，這個約2000人的小鎮24日遭強烈龍捲風夷平，所幸當地居民熱心互助。他說：「這賦予我強大的樂觀信念，坦白說，我對密州州民引以為傲，密州人做到密州人該做的事，尤其是災難、危機降臨之際，我們挺身而出並力挺到底。」

密西西比州一處遭到龍捲風侵襲的社區，居民在找殘餘物資。（Getty Images...
密西西比州一處遭到龍捲風侵襲的社區，居民在找殘餘物資。（Getty Images）

瑞維斯感謝拜登迅速宣布密州進入緊急狀態，讓密州得以迅速取用聯邦救災基金並設置臨時房舍以安置災民。

另外，亞特蘭大南部26日上午出現兩個龍捲風，造成十多棟建築物損壞、數十人受傷。

喬治亞州松山(Pine Mountain)野生動物保護區的官員表示，龍捲風破壞部分動物的欄舍，數隻動物脫逃，包括兩頭老虎，所幸這兩頭老虎已於26日上午抓回園區。

龍捲風 拜登 緊急狀態

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