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致命龍捲風 全美十年來超過500人喪命

編譯徐薏茹／綜合25日電
密西西比州小鎮羅林佛克遭龍捲風夷平，圖為一名警員爬上堆疉的汽車殘骸，搜尋生還者。(美聯社)
密西西比州小鎮羅林佛克遭龍捲風夷平，圖為一名警員爬上堆疉的汽車殘骸，搜尋生還者。(美聯社)

超強風暴以及至少一個龍捲風24日晚侵襲密西西比州，根據國家氣象局的紀錄，至截稿前密西西比州已有至少25人喪命，這次造成嚴重災情的龍捲風是該州十多年來最致命的一次龍捲風災害。

阿拉巴馬州摩根郡(Morgan County)警長辦公室25日報告一起與風暴相關的死亡案例，使整體傷亡數字上升至至少26死。

氣象學者奧特勒(Chris Outler)指出，2011年4月的龍捲風災害奪走密西西比州31人的生命，大部分在美國東南部，在數百個龍捲風侵襲並被稱為「超級爆發」期(super outbreak)的這段期間，超過320人喪生，估計造成約120億元的損害，其中又以阿拉巴馬州的災情最為嚴重。

密西西比州小鎮羅林佛克遭龍捲風夷平，圖為居民回到殘破的家園，找尋還能用的家庭用品...
密西西比州小鎮羅林佛克遭龍捲風夷平，圖為居民回到殘破的家園，找尋還能用的家庭用品。(美聯社)

相隔一個月，另一場致命龍捲風席捲密蘇里州喬普林(Joplin)，158人喪命，奧特勒稱2011年是「約過去20年的龍捲風頭條年。」

紀錄顯示2020年4月密西西比州12人於復活節風暴期間死亡，2014年4月該州有10人死於一龍捲風事件。

國家氣象局紀錄2012年以來的這些致命龍捲風事件，其中許多曾被美聯社(AP)報導，以下為歷年的龍捲風災害紀錄，超過500人喪命。

2022年：23人於14個致命龍捲風災害中喪生。

2021年：103人死於9場致命龍捲風災害，包括12月10日在肯塔基州與伊利諾伊州爆發的龍捲風奪走的88條人命。

2020年：76人於24場致命龍捲風期間喪生，包括在密西西比州復活節風暴死亡的12人。

2019年：41人於12個致命龍捲風災害中喪生，包括3月3日風暴在阿拉巴馬州博勒加德(Beauregard)死亡的23人。

2018年：10人死於9個致命龍捲風災害。

2017年：35人於14個致命龍捲風災害中喪生，1月喬治亞州至少20人在東南部的龍捲風與風暴中死亡。

2016年：18人在10個致命龍捲風災害中喪生。

2015年：36人在13個致命龍捲風災害中喪生，包括12月風暴中在達拉斯死亡的10人，密西西比州9人死亡。

2014年：47人在14個致命龍捲風災害中喪生，4月一連串龍捲風奪走密西比州10人的生命。

2013年：55人在14個致命龍捲風災害中喪生。3月侵襲奧克拉荷馬州摩爾(Moore)的龍捲風導致至少51人死亡。

2012年：68人在22個致命龍捲風災害中喪生，包括在3月2日侵襲印第安納州的風暴喪生的11人。

龍捲風 風暴 阿拉巴馬州

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