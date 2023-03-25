為何議員緊咬TikTok不放？中國政府能強迫索取資料嗎？

在美國備受歡迎的抖音(TikTok)之所以與國安牽上關係，是因為它的母公司字節跳動總部在中國，而且母公司的員工有管道可掌握抖音用戶的信息。(歐新社)

TikTok 執行長周受資23日出席國會聽證時，兩黨議員輪番拷問關於資安、有害內容等疑慮，甚至揚言考慮全國禁用TikTok。國會議員之所以緊咬抖音不放，是因為西方國家擔心中國政府可能逼迫TikTok母公司北京 字節跳動科技(ByteDance)交出美國用戶資料，某些敏感訊息恐將因此曝光。

美聯社報導，字節跳動表示該公司60%股份是由非中國籍投資方持有，其中包括美國私募基金凱雷投資集團(Carlyle Group)、 美國私募股權基金Kohlberg Kravis Roberts(KKR)、日本軟銀集團(SoftBank Group)，另外20%由員工持股，剩下20%由創辦人持有。

根據中國2017年通過的國家情報法(National Intelligence Law)，任何組織都要協助或配合政府情報工作，2014年通過的反間諜法(Counter-Espionage Law)則規定，相關組織都不得拒絕調查行動的證據蒐集。

報導指出，西方國家擔心在中國法律規範下，如果北京政府要求企業交出資料，字節跳動將不得不遵守。法律與規範是共產黨進行普遍掌控的手段之一，當權者可以對在中國國內經營的中國企業與外國企業祭出吊銷執照，查稅或其他懲處。

為保護美國用戶資料，TikTok去年同意根據「德州 計畫」(Project Texas)，將美國用戶資料改存到美國科技巨頭甲骨文公司(Oracle Corp)伺服器。周受資在國會作證時說，所有美國新用戶的資料都儲存於美國，今年內將完成從非甲骨文公司伺服器刪除早期美國用戶資料的工程。

然而國會議員仍存有疑慮，萬一中國政府下令交出TikTok用戶資料，字節跳動只能照辦。周受資則說，雖然位於中國的字節跳動科技公司員工仍有辦法看到某些美國用戶資料，但等到「德州計畫」完成就再也看不到，中國也無法取得美國用戶資料。

對於國會議員詢問中共是否在字節跳動科技公司持有「黃金股」(golden share)且擁有董事會席次，周受資則說，如此說法與事實不符。