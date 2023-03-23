「潘朵拉盒已打開…」歐盟仍不希望脫鉤中國

中國對待俄烏戰爭的態度，令布魯塞爾的官員感到不滿，然而迄今為止歐盟 仍不希望與中國脫鉤。

雖然立陶宛外長聲稱，習近平 「與戰犯交朋友，我們有責任嚴肅對待中國」，但並非歐盟所有人都認為有必要採取如此強烈行動。一位未具名的官員指出，習近平與普亭早已會晤多次，兩人表現出的一致在意料之中。

德國 墨卡託中國研究所(Mercator Institute for China Studies)布魯塞爾辦事處分析師斯特克(Grzegorz Stec)認為， 歐盟目前面臨經濟不穩定，它的利益在於暫時與中國穩定關係。

他又說，中國取消新冠清零政策並重新開放經濟，歐中關係處於外交重新開放及穩定時期。假如此時要重新給歐中關係定位，在政治上就像打開潘多拉盒子。

消息人士指出，歐盟目前沒有太大興趣重新討論對中國立場，只讓各成員國持有不同的立場，有些繼續專注貿易關係，有些則跟隨美國對中國的政策。

這就說明了將於23日及24日召開的歐盟峰會議程上，沒有出現中國議題的原因，這也解釋了歐盟不願意加入美國遏制中國行列的原因。

儘管拜登政府一直遊說歐盟共同對抗中國，荷蘭也已禁止向中國出售先進的微晶片技術，德國要對中國華為及中興的手機關鍵組件展開安全審查。但整體來說，許多歐盟國家對退出中國市場仍猶豫不決；尤其是德國，它最大的貿易夥伴就是中國。

被視為對中國強硬的歐盟委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)1月在達沃斯世界經濟論壇上也表示，歐盟希望與中國去風險而不是脫鉤，這凸顯了歐盟不願放棄中國的意願。

斯特克認為，新任中國駐歐盟大使傅聰今年1月向范德賴恩遞國書時，強調中歐的友好合作，表現出北京的善意姿態。

但歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰( Reinhard Bütikofer)表示，歐洲目前對中國的懷疑態度仍為數十年來最嚴重。