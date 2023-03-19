曾拒起訴川普挨批…曼哈頓地檢白艾榮 這次將創造歷史

紐約地區檢察官白艾榮去年因未積極偵辦前總統川普「封口費案」而飽受民主黨選民批評，此次若真起訴川普，將創造歷史。(路透)

紐約曼哈頓地方檢察官白艾榮 (Alvin L. Bragg)去年初曾因拒絕針對川普 集團稅務詐欺案起訴前總統川普，招致批評；如今情勢顯示，他已非常接近創造歷史的時刻：破天荒以刑事罪名起訴一位前總統。

川普18日發文聲稱他即將被白艾榮的大陪審團起訴而被捕。白艾榮正在調查川普曾否偽造商業紀錄，藉此隱瞞他付給前律師柯恩(Michael Cohen)代付的封口費。檢方指出，柯恩在川普2016年競選白宮寶座最後幾周，向成人片女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付13萬元封口費，以確保她不對外談論與川普的婚外情。

今年稍早，大陪審團開始聽取此案證據。柯恩此前作證指出，川普指示他安排付款；柯恩2018年12月已承認違反競選財務規定等指控。川普稱這項調查是「政治迫害」。

白艾榮是民主黨人，他2022年1月上任前，其前任檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)曾就一項長達15年的稅務詐欺案起訴川普家族公司及其財務長；白艾榮上任後，拒絕就此案起訴川普本人；負責調查該案的同辦公室檢察官伯莫蘭茲(Mark Pomerantz)2月憤而辭職。

伯莫蘭茲很快對外批評白艾榮不起訴川普的決定，他出書表示，有正當理由卻不起訴，可能「助長對法律的不尊重」；在擔憂可能敗訴之際，理當加入此權衡。

白艾榮當時為自己的決定辯護；他去年2月公開表示，「艱難的案子準備好了，我就會起訴。伯莫蘭茲的案子還沒準備好。所以我對團隊說，我們繼續努力」。

白艾榮是曼哈頓首位非裔地方檢察官，此前曾任聯邦助理檢察官，並在紐約州檢察長辦公室督導過一場迫使川普慈善基金會解散的訴訟案。

他任期迄今最大的審判勝利，是去年12月讓川普集團首度因刑事犯罪被定罪「稅務詐欺」；集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)認罪並出庭作證。

前聯邦助理檢察官魏斯曼(Andrew Weissmann)曾在華盛頓郵報評論伯莫蘭茲的書指出：「白艾榮決定在2022年2月不扣動板機，實際上可能是很勇敢，而非懦弱。」