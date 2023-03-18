我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

國際刑事法院下令逮捕普亭 克宮震怒：無法接受

編譯潘勛／綜合17日電
國際刑事法院對普亭發出逮捕令，罪名為俄軍從占領的烏克蘭領土強行擄走烏國兒童，重新安置到俄國家庭，已觸犯戰爭罪。(路透)
國際刑事法院對普亭發出逮捕令，罪名為俄軍從占領的烏克蘭領土強行擄走烏國兒童，重新安置到俄國家庭，已觸犯戰爭罪。(路透)

擄走烏童 犯戰爭罪 普亭須負責

設在荷蘭海牙的國際刑事法院(ICC)17日對俄羅斯總統普亭發出逮捕令，罪名是俄軍從占領的烏克蘭領土強行擄走烏國兒童，重新安置到俄國家庭，已觸犯戰爭罪，普亭必須負責。

美聯社報導，國際刑事法院是首次向聯合國安全理事會五個常任理事國的元首發布逮捕令。

烏克蘭歡迎：開戰1年多來一大突破

國際刑事法院聲明指出，普亭要為「涉嫌非法遞解(兒童)、由俄國占領的烏克蘭區域非法把兒童轉到俄羅斯聯邦，負起責任」。

莫斯科立即駁斥國際刑事法院此一舉動，烏克蘭則表示歡迎，視為開戰一年多來一大突破。根據烏國相關單位統計，烏國有1萬6226名兒童被擄走，他們已設法接回308人。

將普亭送國際刑事法院審判 機會渺茫

國際刑事法院17日對俄羅斯總統普亭發出逮捕令。(歐新社)
國際刑事法院17日對俄羅斯總統普亭發出逮捕令。(歐新社)

但在實際方面，要把普亭送向國際刑事法院接受審判，機會渺茫，原因在俄國不承認國際法院對其國民有遞解、司法審判權。

普亭若出國參加國際高峰會 恐會被捕

只是國際法院從道德方面譴責普亭，此一汙漬可能跟隨上普亭的餘生，另外最立即的影響便是：接下來無論何時普亭想到任何國家，參加國際高峰會，將可能面臨被逮捕。

新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)國際法兼軍事衝突專家哈格(Adil Ahmad Haque)表示，逮捕令意味普亭只能到中國、敘利亞、伊朗等少數其視為盟邦的國家，他不會再出訪到世上其他地區、國際法院成員國等他認為會逮捕他的地方。

學者：普亭遭全球摒棄 已失一切政治信譽

其他國際法學者也表同意。前國際法院檢察官克連(David Crane)說，普亭永遠被打上遭全球摒棄的烙印，在世上已失去一切政治信譽；世界上任何領袖只要支持普亭，也會蒙羞。

國際刑事法院也對俄聯邦總統辦公室兒童權利專員瑪麗亞‧勒沃瓦-貝洛娃(Maria Lvova-Belova)簽發逮捕令；去年10月美聯社便報導，勒沃瓦參與把烏克蘭孤兒擄到俄國的行動。

國際刑事法院院長霍夫曼斯基(Piotr Hofmanski)表示，法院雖發布逮捕令，但並無警力可那麼做，要靠國際社會來執行。

根據國際刑事法院創辦條約「羅馬規約」(Rome Statute)，法院得在「罪行極端嚴重而罪證確鑿時」，判處被告最高刑期無期徒刑；設立國際法院此一常設法院，是最終手段，以起訴政治領袖等犯下世上最凶惡罪行的人，如戰爭罪、反人類罪及屠殺罪。

克里姆林宮17日重申不承認國際刑事法院司法管轄權的立場；發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，既不承認國際刑事法院，故認為該院判決「法律上無效」、該舉動「令人義憤填膺、無法接受」。

培斯科夫拒絕評論普亭是否會避免前往依國際法院逮捕令他會被捕的地方。

普亭 烏克蘭 俄國

上一則

俄烏戰以來首度 習近平3/20起訪俄3天會普亭

延伸閱讀

國際刑事法院發普亭逮捕令 拜登：合理但未獲國際認可

國際刑事法院發普亭逮捕令 拜登：合理但未獲國際認可
國際刑事法院下令逮捕普亭 克宮震怒：無效、不接受

國際刑事法院下令逮捕普亭 克宮震怒：無效、不接受
普亭能否被捕 國際刑事法院逮捕令影響一次看

普亭能否被捕 國際刑事法院逮捕令影響一次看
國際刑事法院對普亭發逮捕令 俄稱無效美認合理

國際刑事法院對普亭發逮捕令 俄稱無效美認合理

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24
MQ-9無人機。(美聯社資料照)

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

2023-03-14 16:36

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5