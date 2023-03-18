斯洛伐克跟進波蘭 贈烏克蘭13架米格軍機

繼波蘭後，斯洛伐克17日表示將捐贈13架米格29戰機給烏克蘭，成為第二個贈送戰機給烏克蘭的北約國家。俄羅斯宣稱會將戰機全數摧毀。(美聯社)

繼波蘭之後，斯洛伐克宣布提供13架米格-29戰機給烏克蘭 ，成為第二個向基輔提供戰機的北約 國家，俄羅斯 的即時反應是會將這些戰機全數摧毀。

斯洛伐克總理赫格(Eduard Heger)17日在記者會宣布有關決定時表示，他的政府站在歷史正確的一邊。他早前曾在推特帖文，指軍援是確保烏克蘭能夠保衛自己、整個歐洲免受俄羅斯攻擊的關鍵。

除了這批戰機外，斯洛伐克還將提供烏克蘭一套「立方」(Kub)防空系統。

赫格又透露，提供戰機給烏克蘭的決定，事前已與波蘭、烏克蘭及其他盟友密切協調。

繼波蘭後，斯洛伐克17日表示將捐贈13架米格29戰機給烏克蘭，成為第二個贈送戰機給烏克蘭的北約國家。俄羅斯宣稱會將戰機全數摧毀。(美聯社)

克宮：援烏戰機 將全數被摧毀

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)對此即時回應說，波蘭及斯洛伐克交給烏克蘭的戰鬥機都將會全數被摧毀，西方交運武器給烏克蘭不會改變俄國的軍事行動及目的。

他又說，承諾提供戰機的是北約成員國，說明了北約成員國「加深直接介入衝突程度」的又一個例子。

美國有線新聞網(CNN)引述培斯科夫的說法，指出這些國家是在處理老舊及不必要的裝備，暗示這些戰機已經過時甚至沒作用，只能用作拆卸補充零部件。

事實是，斯洛伐克並非無償贈送米格-29戰機給基輔，國防部長納德(Jaroslav Nad)表示，斯洛伐克將從歐盟獲得2億歐元(2億1300萬美元)作為補償，並從美國獲得價值7億歐元(7億4500萬美元)的武器，但他沒說明具體的武器種類。

納德的說法，看來佐證了俄方的看法，美方也承認這些戰機在戰場上作用不大。

美國駐歐洲空軍司令赫克爾(James Hecker)表示，俄烏雙方戰鬥機一直活躍在戰場上，但雙方強大的防空及導彈防禦系統，使大部分戰機變得毫無價值，無法靠近前線及完成作戰任務，只能提供近距離空中支援。