普亭遭國際刑事法院祭逮捕令 未來出訪要小心了

國際刑事法院(ICC)17日對俄羅斯總統普亭發出逮捕令，罪名為俄軍從占領的烏克蘭領土強行擄走烏國兒童，重新安置到俄國家庭，已觸犯戰爭罪。(路透)

國際刑事法院(ICC)17日以俄軍擄走烏克蘭 占領區兒童、犯戰爭罪為由，下令逮捕俄羅斯總統普亭 ，創聯合國安全理事會五常任理事國元首遭ICC下令逮捕之例，這一行動雖因俄國 不承認該法院而難以執行，但普亭未來要出訪國外，勢必要考慮自己在當地會不會被捕的風險。

有線電視新聞網(CNN)報導，長久以來國際社會便呼籲國際刑事法院起訴普亭；俄國2014年入侵烏國部分領土以來，法院也一直在調查各項戰爭罪行指控，去年俄國全面入侵烏國，逮捕普亭的呼聲更形強化。

ICC檢察長卡恩(Karim Khan)曾談論自己的偵辦行動，以及有條不紊地以證據立案；畢竟只要俄國總統在位，他真會親身前往法院受審的機率微乎其微。

ICC對種族屠殺罪、戰爭罪、反人類罪行，都有明確定義；特定來說，俄國侵略烏克蘭，可能犯下的有挑平民下手、違反「日內瓦公約」(Geneva Conventions)、鎖定特定人群進行攻擊等罪名。

世界上123國家簽約承認ICC，可謂大多數，但也有顯著例外，例如俄、美、烏克蘭、中國都不是ICC成員國。

任何人犯下ICC管轄罪名，都可以被起訴、審判，包括ICC成員國，但法院只審判人，並非國家，而且專注在應負最大責任的政治領袖及官員。烏克蘭雖不是ICC成員國，但以前接受其司法管轄。

因此普亭符合資格，得被ICC以其下令在烏克蘭境內犯下戰爭罪而起訴。但是，ICC不進行不在場審判，因此要由俄國交出普亭，或者他在俄國境外被捕，不然無法審判，而普亭只要在位掌權，那種情形似不可能出現。

若說一般司法都進行緩慢，國際司法則可謂蝸速；例如烏克蘭東部的戰事初步調查便進行了六年多；卡恩檢察長表示，外界認為ICC動作緩慢、效率不彰，對該體制可謂很大考驗。

但紐約大學法學教授古德曼(Ryan Goodman)表示，國際怒斥俄國的情況獨一無二，可能賦權給ICC，這次審案有所不同；古德曼表示，不能以ICC過往行事來斷定這次偵辦、審案。