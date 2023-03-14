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匯豐銀用1英鎊買SVB英國分行 數千科技公司保住存款

編譯徐薏茹／綜合13日電
上海匯豐銀行以1英鎊的價格買下矽谷銀行英國分行。(歐新社)
上海匯豐銀行以1英鎊的價格買下矽谷銀行英國分行。(歐新社)

英國滙豐銀行(HSBC)13日上午宣布以1英鎊(約合1.21美元)價格收購矽谷銀行(Silicon Valley Bank)英國分行(SVB UK)，聲稱將「立即」生效，保住數千個英國科技公司的存款，結束英國科技業界過去幾日的噩夢。

若沒找到買家，矽谷銀行母公司在美國垮台後，SVB UK將被英國中央銀行—英格蘭銀行(Bank of England)歸為破產，若落得此境地，儲戶將只剩下價值8萬5000英鎊(約合10萬3000美元)的存款受到保護。

英格蘭銀行的聲明表示「因為這次交易的結果，可以確認所有儲戶在SVB UK的存款安全且受到保障」。

SVB UK是英國科技產業的主要銀行合作對象，其母公司倒閉讓科技業高層爭先恐後擠兌。

金融科技新創公司Uncapped執行長皮薩茲(Piotr Pisarz)表示，HSBC的救援對英國新創業界來說是「非常棒的消息」，他認為經過這次事件，新創公司可能會尋求多元化的銀行合夥關係；皮薩茲指出，大半的英國新創公司單靠一家機構處理銀行業務是「不健康的做法」。

13日滙豐銀行在倫敦的股價於開盤後下跌，早盤跌3.6%；英國財政大臣杭特(Jeremy Hunt)試圖安撫投資人的擔憂，「英國的財務穩定從來沒有系統性風險，英國的銀行系統極為安全，資金充足。」

而在另一端，歐洲銀行股市出現俄烏戰爭爆發以來的最大潰敗，歐洲各財政部長與歐盟經濟委員則淡化矽谷銀行倒閉的後續蔓延風險。

13日中歐時間(CET)下午5時，泛歐STOXX指數下跌5.38%，此前更下滑超過6%，兩日內下跌將近9%，下午交易跌落高達10.4%，創下自1月初以來的最低水平。

各財政首長在布魯塞爾的歐元集團會議上齊聚一堂，法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)呼籲市場「冷靜鎮定」，歐盟經濟事務執行委員簡提洛尼(Paolo Gentiloni)強調他並未觀察到矽谷銀行倒閉後有蔓延至歐洲銀行的風險。

大西洋另一端，華爾街日報(WSJ)引述消息人士報導，周末為矽谷銀行尋找買家失敗後，接管矽谷銀行的聯邦存款保險公司(FDIC)計畫再次拍賣矽谷銀行。第二次拍賣的時間目前尚未決定。

矽谷銀行 英國 SVB

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