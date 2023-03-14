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連續2家銀行垮台 聯準會升息腳步可能有變

記者張大仁／綜合報導
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)

聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)上周才鬆口利率可能會比之前預期來得高，但隨即爆發的區域銀行金融風暴，可能會讓Fed再度轉向，在本月21、22日兩天的會議上，縮小升息的幅度。

財政部、Fed和聯邦存款保險公司(FDIC) 12日發表聯合聲明，宣布採取行動確保矽谷銀行(SVB)等存款機構儲戶的資金安全；Fed另外發布聲明表示，已經「準備好應對可能出現的任何流動性壓力」，將創立全新的銀行定期融資計畫(BTFP) ，向銀行、儲蓄協會、信用合作社和其他符合條件的存款機構提供長達一年的貸款，作為額外流動性的來源。

受此消息影響，投資人看好Fed將在對金融壓力的疑慮與降低通膨之間求取平衡，可能會選擇小幅度升息。

芝加哥商品交易所集團(CME)的FedWatch工具最新調查顯示，交易員預計3月升息一碼(25基點)至4.75-5%區間的機率升至96%，而升息兩碼(50基點)的機率降至0。

部分分析師認為，矽谷銀行倒閉事件可能使Fed讓升息周期的利率高點以較低的水平結束。監管當局為矽谷銀行提出的解決方案，以及市場與消費者對此事件的看法，可能會影響3月21-22日的Fed利率決定。

瑞銀財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)在報告中寫道，「Fed現在有非常明確的證據證明升息正對金融系統和經濟產生影響，雖然這些事件還不足以讓它們暫停，但一定會考慮到這一點。」

以哈祖斯(Jan Hatzius)為首的高盛集團經濟學者表示，考量到最近銀行系統的壓力，預計Fed在3月22日的會議上不再會宣布升息。不過，高盛維持Fed將在5、6和7月升息一碼的預期不變，現在預計終端利率為5.25-5.5%。

摩根大通首席美國經濟學者費洛利(Michael Feroli)則維持Fed下周會議升息一碼的預測。他認為，幅度較小的升息甚至暫停緊縮行動，將使Fed官員有更多時間來評估銀行系統是否會出現進一步的問題。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師孔恩(Carol Kong)認為Fed仍關注通膨，而通膨並未真正減速；14日發布的CPI數據將顯示通膨仍頑強地居高不下。不過，由於金融系統發生問題，升息一碼的可能性比兩碼更大。

矽谷銀行倒閉後，第一信託銀行受到直接衝擊，股票暴跌，圖為該銀行在曼哈頓華埠的分行...
矽谷銀行倒閉後，第一信託銀行受到直接衝擊，股票暴跌，圖為該銀行在曼哈頓華埠的分行。(Getty Images)

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