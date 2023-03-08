紐時：破壞北溪油管 親烏團體幹的 烏克蘭政府應未涉案

一名安全人員正在走向北溪二號的天然氣管前，傳去年9月的破壞事件與烏克蘭有關。(路透)

紐約時報7日引述美國情報官員報導，北溪油管去年遭破壞，是親烏克蘭 團體所為，但沒有證據顯示，此事和烏克蘭總統澤倫斯基 或他身邊高官有關，或進行破壞者係接到烏克蘭官員指示。

波羅的海海面上去年9月出現的大氣泡，與北溪油管洩漏有關。(路透)

輸送俄國 天然氣到歐洲的管線遭破壞，是烏戰爆發以來最大謎團之一，莫斯科、基輔、倫敦和華府，大西洋兩岸一直為誰該負責吵翻天，但毫無結論。

某些官員認為烏克蘭和它的盟邦是「邏輯上可能最具動機」的「嫌犯」，但烏克蘭政府和軍事情報單位都說不是他們做的，也不知道誰做了這件事。

紐約時報揭露「親烏團體」後，澤倫斯基的資深顧問波多里亞克(Mykhailo Podolyak)推文表示，此事和烏克蘭政府無關，他也不知道親烏「暗中破壞團體」何所指。

美國官員也說美國對破壞者是誰、和誰有關係都所知有限。綜合最新情報，美國僅得知，破壞北溪油管的是反對俄國總統普亭的人，但確切對象或誰下令、出錢做此事也不詳。

紐時報導說，美國官員不願透露「情報的性質，如何獲得、證據力多強」，這表示破壞行動可能是「和烏克蘭政府或情治單位有關係的代理勢力沒有照章行事」的結果。修理這段海底油管據估計需5億美元。

事件發生後，美國和歐洲都以俄國擅長海底作業為由，猜測可能是俄國故意破壞，不過現在美國官員都說，找不到俄國政府有涉的證據。

看過美國情報的官員說，最可能的情況是，破壞者不是烏克蘭人就是俄國人，或「雙方的組合」。美國官員說，沒有美國人或英國人牽涉其中。

去年9月，海底油管被炸開的時候，美國官員把事件定調為「暗中破壞行動」，歐洲官員認為可能是「政府支持」的，因為要在海底裝置、引爆炸彈，需高端、先進的技術。美國官員相信是政府贊助此舉，美國認為裝置炸彈的潛水員可能曾經受過「特殊的政府訓練」。