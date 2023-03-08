我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

紐時：破壞北溪油管 親烏團體幹的 烏克蘭政府應未涉案

記者張聲肇／綜合報導
一名安全人員正在走向北溪二號的天然氣管前，傳去年9月的破壞事件與烏克蘭有關。(路透)
一名安全人員正在走向北溪二號的天然氣管前，傳去年9月的破壞事件與烏克蘭有關。(路透)

紐約時報7日引述美國情報官員報導，北溪油管去年遭破壞，是親烏克蘭團體所為，但沒有證據顯示，此事和烏克蘭總統澤倫斯基或他身邊高官有關，或進行破壞者係接到烏克蘭官員指示。

波羅的海海面上去年9月出現的大氣泡，與北溪油管洩漏有關。(路透)
波羅的海海面上去年9月出現的大氣泡，與北溪油管洩漏有關。(路透)

輸送俄國天然氣到歐洲的管線遭破壞，是烏戰爆發以來最大謎團之一，莫斯科、基輔、倫敦和華府，大西洋兩岸一直為誰該負責吵翻天，但毫無結論。

某些官員認為烏克蘭和它的盟邦是「邏輯上可能最具動機」的「嫌犯」，但烏克蘭政府和軍事情報單位都說不是他們做的，也不知道誰做了這件事。

紐約時報揭露「親烏團體」後，澤倫斯基的資深顧問波多里亞克(Mykhailo Podolyak)推文表示，此事和烏克蘭政府無關，他也不知道親烏「暗中破壞團體」何所指。

美國官員也說美國對破壞者是誰、和誰有關係都所知有限。綜合最新情報，美國僅得知，破壞北溪油管的是反對俄國總統普亭的人，但確切對象或誰下令、出錢做此事也不詳。

紐時報導說，美國官員不願透露「情報的性質，如何獲得、證據力多強」，這表示破壞行動可能是「和烏克蘭政府或情治單位有關係的代理勢力沒有照章行事」的結果。修理這段海底油管據估計需5億美元。

事件發生後，美國和歐洲都以俄國擅長海底作業為由，猜測可能是俄國故意破壞，不過現在美國官員都說，找不到俄國政府有涉的證據。

看過美國情報的官員說，最可能的情況是，破壞者不是烏克蘭人就是俄國人，或「雙方的組合」。美國官員說，沒有美國人或英國人牽涉其中。

去年9月，海底油管被炸開的時候，美國官員把事件定調為「暗中破壞行動」，歐洲官員認為可能是「政府支持」的，因為要在海底裝置、引爆炸彈，需高端、先進的技術。美國官員相信是政府贊助此舉，美國認為裝置炸彈的潛水員可能曾經受過「特殊的政府訓練」。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

上一則

佛州州情咨文展藍圖 德桑提斯參選起手式？ 角逐提名箭在弦上

下一則

陪朋友去墨西哥抽脂 美公民遭綁架2死2獲救 1嫌被捕

延伸閱讀

被槍決的「叼菸大叔」：烏克蘭戰俘影片與戰爭人道問題

被槍決的「叼菸大叔」：烏克蘭戰俘影片與戰爭人道問題
德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌
烏堅守巴赫姆特不退 分析：破壞俄精英部隊良機

烏堅守巴赫姆特不退 分析：破壞俄精英部隊良機
紐時：美宣稱獲新情報顯示 親烏團體炸毀北溪管線

紐時：美宣稱獲新情報顯示 親烏團體炸毀北溪管線

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
習近平6日在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上發言，批評美國領導西方國家全面打壓中國。(新華社)

習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰

2023-03-07 02:30

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金