駐德美軍兵推 助烏擬抗俄戰略

美國參謀首長聯席會議主席密利(前左一)2日訪視正舉行兵棋推演的美國陸軍駐德國中部威斯巴登市的基地，他說，該兵推是針對烏軍考慮中的選項及做法。(美聯社)

美國陸軍駐德國 中部威斯巴登市的基地，正舉行為期一周的兵棋推演。鑑於俄烏戰爭即將邁入第13個月，因此該兵推旨在協助烏克蘭 軍事人員思考下一階段對俄軍的戰略。2日訪視該基地的美國參謀首長聯席會議主席密利 指稱，美方不會指揮烏軍「往左或往右、做這或做那」，「我們只是建立一個架構與機制，使這些人員得以自學」。

烏軍人員確切的參與人數不詳，報導僅稱「諸多」，藉由這次兵推，使烏軍有機會評估其接下來在俄烏戰場上採取的可能行動方針。美方官員婉拒談論烏軍人員在進行包括「思考練習」等兵推時，曾經檢視過哪些潛在的戰場想定場景。

密利向隨行記者說，沒人在該兵推期間對烏方人員「指手畫腳」，「那不是國際社會的事」，「我們做的是使這些烏軍人員得以學習因應一種或種種場景，提供他們一個做決策練習的良機。」他還說，該兵推是針對烏軍考慮中的選項及做法。

美國參謀首長聯席會議主席密利2日訪視正舉行兵棋推演的美國陸軍駐德國中部威斯巴登市的基地，他說，該兵推是針對烏軍考慮中的選項及做法。(路透)

密利表示，該兵推其實就是訓練時的分組對抗，旨在檢測俄烏戰爭中的想定及可能結果，幫基輔決定如何在戰場上對其最有利地開展。本周至今已推演多輪，運用地圖與不同組的場景。美國陸軍駐歐洲指揮官、前美國西點軍校校長威廉斯(Darryl Williams)，稱讚參加該兵推的烏軍人員「非常、非常好」。

密利同時提到，為了有效防範俄軍密集的飛彈和無人機攻擊，值此危急關頭，烏軍人員仍然需要防空系統，但他不願談及基輔今後的軍事行動。密利短暫訪問歐洲與其他未對外宣布的地方，他在德國會晤其他的美軍領導高層，本周稍早曾在義大利羅馬一場由美軍主辦的會議中，和非洲的國防首長會晤。

密利坦言，眼前是一場極為艱困的戰鬥，烏方也知道，但他依然對烏軍抵抗的意志充滿信心。他相信，在終戰的那天，將迎來一個「自由、主權獨立的烏克蘭」。

美國歐洲司令部司令兼「歐洲盟軍最高司令部」司令卡沃里在去年2月俄烏開戰後，即督導美國支持烏克蘭對俄抗戰的作為。他罕見透過媒體為烏克蘭打氣，對其轄區有此挺烏良機，深感樂見及驕傲，重申美方對烏「打多久、挺多久」立場。

當前部分美國官員視俄烏戰爭陷入膠著狀態，即使是俄方對戰場傷亡人數的若干估計，亦死傷破20萬。莫斯科也被認為未能達成其戰前設定的任何戰略目標。