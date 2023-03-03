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美德領袖會晤 挺烏克蘭施壓普亭

記者張文馨／華盛頓即時報導
德國總理蕭茲（左）3日造訪白宮，與美國總統拜登討論烏克蘭戰事。 （美聯社）
德國總理蕭茲（左）3日造訪白宮，與美國總統拜登討論烏克蘭戰事。 （美聯社）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）3日造訪白宮，與美國總統拜登討論烏克蘭戰事；蕭茲表示，今年是非常重要的一年，西方盟友將持續支持烏克蘭，並施壓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）；此外，美國宣布軍援烏克蘭4億美元。

俄烏戰爭逾1年，美國與德國在過程中，從對俄羅斯的能源出口制裁到豹二與艾布蘭戰車支援，都曾意見分歧，然兩國最終仍維持支持烏克蘭，並制裁俄羅斯的統一立場。

拜登在橢圓辦公室對蕭茲表示，德國挺身而出提供重要的軍事支持，還支持烏克蘭人民，德國為此增加國防開支，調整能源進口來源，在在不容易，蕭茲的領導讓世界變得不同；身為北約（NATO）盟友，美國與德國使聯盟更加強大且有能力。

蕭茲前年12月接任德國總理，去年2月訪問華府，當時俄羅斯軍隊尚未跨越烏克蘭邊境。

蕭茲則說，因為俄羅斯侵略烏克蘭對安全構成的危險威脅，今年是非常重要的一年，團結起來協助烏克蘭至關重要，德國會持續努力。

同日，拜登政府宣布軍援烏克蘭4億美元，多數為彈藥，這是拜登政府第33次軍援，累計總額超過300億美元。

白宮表示，兩人會談約1小時，重申美德強健的雙邊關係，強化兩國在支援烏克蘭戰爭的協調性，包含持續為烏克蘭提供安全、人道、經濟和政治支持；拜登與蕭茲重申，要讓俄羅斯為侵略付出代價。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國正與歐洲領導人討論，為烏克蘭提供安全保障，以換取俄烏展開結束戰爭的安全談判，這項行動勢必也需要與美國溝通。

兩人的公開談話聚焦俄烏，並未提及中國；CNN報導，閉門會議討論到關注中國可能提供俄羅斯致命武器的發展，外界憂心中俄的軍事合作將徹底改變這場戰爭的走向與結局。

美國近日頻頻示警北京不要提供莫斯科致命武器來攻打烏克蘭，否則將承擔後果；蕭茲2日在德國議會演講時呼籲北京，運用對莫斯科的影響力，要求俄軍退出烏克蘭，也不要提供武器給侵略者俄國。

路透引述消息報導，美國正與盟友商討，若中方軍援烏克蘭，將制裁中國；一位歐盟資深官員說，「中國援俄武器」是「不容置疑的紅線」，這麼的話，歐盟就會祭出制裁。

不過，美國和德國說，到目前為止還沒有看到北京這麼做的證據，他們正密切關注此事。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，中方對俄國採取的每一個行動，都可能使北京與歐洲及全球各國的關係更加艱困。

白宮定義此行為「工作訪問」，蕭茲抵達白宮後與拜登會談，事後只有簡短新聞說要，沒有聯合聲明，也沒有聯合記者會。

烏克蘭 德國 蕭茲

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