美俄外長G20場邊交手 俄烏戰以來首次面談

20國集團外長會議(G20)在印度新德里舉行，也是俄烏戰爭後美俄兩國外長首次碰面。美國國務卿布林肯（後中）在場邊與俄國外交部長拉夫洛夫（前一）晤談了十分鐘。(Getty Images)

G20外長會議宣言難產

20國集團（Ｇ20）外長會議2日在印度 新德里登場，會議再次因俄烏戰爭蒙上陰影。由於中國和俄國 反對聯合宣言中譴責俄國發動烏克蘭戰爭，導致宣言難產，只由地主國印度公布會議內容摘要。反而是美國國務卿布林肯 與俄國外長拉夫洛夫在場邊短暫交談十分鐘，為俄烏戰爭爆發以來兩人首次面對面談話。

俄烏戰爭一年後，美俄兩國高層首度碰面，但仍沒有交集。圖為美國國務卿布林肯。（Getty Images)

會議摘要：要求俄撤軍

印度外交部長蘇杰生發布「主席總結暨會議結果文件」，指出「文件的第三條和第四條摘自G20領袖去年11月在峇里島峰會發表的聲明，這兩條內容獲得了除俄羅斯和中國之外其他成員國的一致同意」。文件的第三和第四條涉及烏克蘭局勢，包括要求俄國撤軍和禁用核武。

會場上美國及其盟國和俄國針鋒相對。布林肯說，這次會議遭俄國發動的「無端且不義戰爭」破壞。

美欲譴責 俄喊查北溪

俄國外長拉夫洛夫在印度新德里的G20外長會議上講話，他與布林肯的場邊有簡短會晤，但似仍各說各話。(路透)

拉夫洛夫則表示，聯合宣言討論到若干問題時受挫，包括俄國堅持調查去年北溪管線遭破壞事件：「西方國家不再考慮外交方案了，他們現在只會敲詐勒索，威脅所有人」。

印度總理莫迪在開幕式預錄聲明中說：「我們這場會正值全球嚴重分歧，對於如何解決這些問題，我們都有自己的立場和觀點。然而，身為世界主要經濟體，我們也應對沒有與會的國家負起責任。」不過，印度想要避開俄烏戰爭歧見的計畫顯然受阻。

今年擔任G20輪值主辦國的印度拒絕譴責俄羅斯，並尋求外交解決方案，同時大幅增加俄羅斯石油採購量。以美為首的西方國家希望通過譴責俄國的聯合聲明，俄國外長拉夫洛夫對於外長會議討論俄烏戰爭斥為「鬧劇」。

「布林肯主動 邊走邊談」

美俄媒體報導證實，布林肯與拉夫洛夫曾在場邊短暫談話，俄方強調是布林肯主動走向拉夫洛夫，兩人邊走邊談，說不上是協商或會談。布林肯呼籲俄國改變暫停參與「新戰略武器裁減條約」的決定，並表示美國將持續支持烏克蘭自衛，「無論多久」。

中央社記者詢問會議是否談及台海局勢，以及G20或「四方安全對話」外長是否會採取行動降低緊張？印度外長蘇杰生說，「這個議題今天未被討論」。