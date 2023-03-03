美俄外長G20場邊交手 俄烏戰以來首次面談
G20外長會議宣言難產
20國集團（Ｇ20）外長會議2日在印度新德里登場，會議再次因俄烏戰爭蒙上陰影。由於中國和俄國反對聯合宣言中譴責俄國發動烏克蘭戰爭，導致宣言難產，只由地主國印度公布會議內容摘要。反而是美國國務卿布林肯與俄國外長拉夫洛夫在場邊短暫交談十分鐘，為俄烏戰爭爆發以來兩人首次面對面談話。
會議摘要：要求俄撤軍
印度外交部長蘇杰生發布「主席總結暨會議結果文件」，指出「文件的第三條和第四條摘自G20領袖去年11月在峇里島峰會發表的聲明，這兩條內容獲得了除俄羅斯和中國之外其他成員國的一致同意」。文件的第三和第四條涉及烏克蘭局勢，包括要求俄國撤軍和禁用核武。
會場上美國及其盟國和俄國針鋒相對。布林肯說，這次會議遭俄國發動的「無端且不義戰爭」破壞。
美欲譴責 俄喊查北溪
拉夫洛夫則表示，聯合宣言討論到若干問題時受挫，包括俄國堅持調查去年北溪管線遭破壞事件：「西方國家不再考慮外交方案了，他們現在只會敲詐勒索，威脅所有人」。
印度總理莫迪在開幕式預錄聲明中說：「我們這場會正值全球嚴重分歧，對於如何解決這些問題，我們都有自己的立場和觀點。然而，身為世界主要經濟體，我們也應對沒有與會的國家負起責任。」不過，印度想要避開俄烏戰爭歧見的計畫顯然受阻。
今年擔任G20輪值主辦國的印度拒絕譴責俄羅斯，並尋求外交解決方案，同時大幅增加俄羅斯石油採購量。以美為首的西方國家希望通過譴責俄國的聯合聲明，俄國外長拉夫洛夫對於外長會議討論俄烏戰爭斥為「鬧劇」。
「布林肯主動 邊走邊談」
美俄媒體報導證實，布林肯與拉夫洛夫曾在場邊短暫談話，俄方強調是布林肯主動走向拉夫洛夫，兩人邊走邊談，說不上是協商或會談。布林肯呼籲俄國改變暫停參與「新戰略武器裁減條約」的決定，並表示美國將持續支持烏克蘭自衛，「無論多久」。
中央社記者詢問會議是否談及台海局勢，以及G20或「四方安全對話」外長是否會採取行動降低緊張？印度外長蘇杰生說，「這個議題今天未被討論」。
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