中俄不同意譴責俄侵烏 G20聯合公報難產

2日在印度舉行的G20外長會議，由於在俄烏戰爭問題上存在分歧，會議無法達成聯合公報。(Getty Images)

在印度 新德里舉行的20國集團(G20)外長會議上，俄國入侵烏克蘭 問題成為重點，由於沒法達成共識，會議2日在各說各話、一片吵鬧聲中結束；輪值主席國印度表示，由於在俄烏問題上的分歧，會議無法達成聯合公報。

印方指出，所謂分歧是大多數成員國同意在聯合公報強烈譴責烏克蘭戰爭，但俄羅斯 和中國不同意。

印度外交部長蘇傑生(Subrahmanyam Jaishankar)表示，「我們本可有一個集體聲明，但在烏克蘭問題上的分歧，確實妨礙這一點。」

上月底舉行的G20財長會議同樣因無法在俄烏議題上達成共識，沒有聯合公報。

2日在印度舉行的G20外長會議，由於在俄烏戰爭問題上存在分歧，會議無法達成聯合公報。(美聯社)

由於在烏克蘭問題上的分歧，也讓解決全球貧困、腐敗和反恐問題的廣泛議程，無法達成共識，這20個全球最大經濟體，占全球經濟85%及三分之二人口，就這樣在治理全球問題上空手而回。

整個會議期間，俄、中、美各自提出自己的主張。

俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)認為，與一年前一樣，在協商最終宣言時，西方成員國千方百計試圖把烏克蘭局勢問題推到最顯要地位，結果將會議變成一場鬧劇。

中國外長秦剛則強調，中方就政治解決烏克蘭危機發布了立場文件，積極勸和促談，願發揮建設性作用。

美國國務卿布林肯則抨擊克里姆林宮，指任何國家都不應接受默許俄羅斯吞併烏克蘭領土作為談判的條件。他又說，沒有人比烏克蘭人更想結束戰爭，但沒有證據表明俄羅斯有誠意舉行談判。

20國集團裡的歐洲國家也對俄中的提議持懷疑態度；荷蘭外長胡克斯特拉(Wopke Hoekstra) 表示，除了在戰場上取得勝利，烏克蘭別無選擇。

與此同時，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)及外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)相繼向北京喊話，要求不要軍援俄羅斯。

蕭茲2日在國會發表施政報告，首先肯定中國為俄烏衝突降溫，對北京12點計畫裡的「反對使用核武」和「清楚表態反對使用生化武器」表示肯定。但對中國不願譴責俄羅斯則感到失望。

外長貝爾伯克在G20外長會議期間與秦剛舉行雙邊會談，要求中國不要軍援俄羅斯。