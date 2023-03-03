俄烏戰爭打一年 美挺烏支持率「掉到48%」

俄烏戰爭進入第二年，美國民調 顯示支持烏克蘭 的民意開始鬆動。支持加碼援烏的人擔心，民眾對援外數百億元感到厭倦，恐會削弱這段時間以來的努力。

「紐約時報」報導，儘管拜登總統日前造訪基輔力挺烏克蘭，但美國國內關於烏克蘭的政治討論和民意出現顯著變化。已有民調顯示，公眾對軍援烏克蘭的支持度下滑，共和黨 內有意角逐白宮大位的領跑者也更公開反對陷入俄烏泥淖。

共和黨奪回國會眾院多數後，本周在兩個聽證會施壓國防部官員，就援助烏克蘭相關開支與經費去向嚴加質詢，並放話究責。

美聯社民調顯示，美國大眾對援烏的支持率已從去年5月的60%掉到只剩48%；丕優研究中心(Pew Research Center)民調則顯示，認為美國已過度援烏的比率從去年的7%增至上月的26%。

福斯新聞一份民調顯示，雖然50%的受訪者稱美援應持續到烏克蘭戰勝，但也有高達46%的人認為援烏必須有個時間底限。

共和黨策士蘇拉比安說：「隨著時間拉長，厭戰情緒就成為實在的東西」。

智庫新美國安全中心(CNAS)高級研究員肯達爾泰勒認為，民意走勢顯示拜登必須更大膽介入，並趕在大眾厭戰前盡快助烏克蘭打贏，「戰爭拖愈久，美國相挺決心鬆動的風險就愈大」。