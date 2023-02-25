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中國拋出俄烏和平12點立場 布林肯：可能是轉移視線

記者顏伶如／綜合報導
美國國務卿布林肯批評中國提出的和平方案，他表示俄國如果做到該方案第一點尊重各國主權，戰爭現在就該結束。（路透）
美國國務卿布林肯批評中國提出的和平方案，他表示俄國如果做到該方案第一點尊重各國主權，戰爭現在就該結束。（路透）

俄烏戰爭屆滿周年，中國24日公布「政治解決」烏克蘭危機的12點立場，內容包括尊重各國主權、呼籲停火止戰、促進和平談判等，卻引起西方國家質疑；美國國務卿林肯(Antony Blinken)表示，中國提議當中共有12點，「如果他們對於第一點是認真的，關於『主權』，那麼這場戰爭明天就應該結束」。

布：中想魚與熊掌兼得

布林肯24日接受美國廣播公司(ABC)晨間節目「早安美國」(Good Morning America)訪問時說：「能夠促進和平的任何提議都值得研究。我們會進一步了解。」

他也質疑中國可能在轉移視線，布林肯說：「中國一直想要魚與熊掌同時兼得，一方面想要以中立立場公開示人，說要尋求和平，同一時間卻又呼應俄羅斯對於這場戰爭的不實論述。」

布林肯說，中國一直透過企業提供非致命武器援助給俄羅斯，但現在北京正在考慮為俄方提供致命武器。

北約：沒資格當和事佬

北約(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)也表示，北京沒有資格當和事佬。

史托騰柏格在愛沙尼亞對媒體表示，俄羅斯去年入侵烏克蘭之前倒數幾天時，北京便與俄羅斯簽署協議。他說：「北京並沒有什麼可信度，因為他們始終沒有譴責俄羅斯非法侵略烏克蘭。」

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)說，中國公布的並不是和平計畫，只是某些原則而已。

范德賴恩說：「我們當然會檢視這些原則，但我們會拿這些原則跟中國選邊站的背景做為對照。」

中從未譴責俄「侵略」

2022年2月24日，俄軍攻打烏克蘭時，中國呼籲全面停火，但基輔回應表示，除非俄軍撤離才會接受停火呼籲。

過去一年來，中國發言基調大致未變，不過始終沒有譴責俄羅斯或以「侵略」形容莫斯科的行動。對於西方國家對俄羅斯制裁，中國則提出批評。中國以「特別軍事行動」(special military operation)為俄軍入侵烏克蘭定調。

德國媒體「明鏡周刊」(Der Spiegel)報導，俄羅斯正與中國製造商洽談100輛無人機的採購案，但白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)接受國家廣播公司(NBC)訪問時則不願證實報導內容。

俄羅斯 烏克蘭 北京

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