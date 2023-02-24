俄烏戰爭周年╱美大筆援助 將助烏取勝或陷僵局？

烏克蘭總統澤倫斯基對美國援助表達感謝之際，一再要求西方國家提供先進武器，但援助的結果如何有待討論。圖為澤倫斯基與抗戰前線的士兵自拍。(美聯社)

俄烏戰爭打了一年，美國策略究竟能在烏克蘭 取得勝利，還是會陷入僵局？美國廣播公司(ABC)分析，拜登 政府面臨「魚與熊掌不可兼得」的處境，美國不可能在協助烏克蘭取勝的同時，還不惹怒俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)。

另一方面，財政部長葉倫(Janet Yellen)23日與G7財長共同表示，應該對烏克蘭增加金援，並且加強制裁俄羅斯。

一年前，看起來精銳盡出的俄軍大舉開向烏克蘭邊境時，許多美國官員及分析師紛紛預測，俄羅斯必定長驅直入，迅速拿下基輔。但15萬俄軍進入烏克蘭境內之後，很快暴露出實力不如外界預期，烏克蘭展現的頑強抵抗能力也讓外界出乎意料。美國廣播公司報導，如今出現的重大問題是，美國為烏克蘭提供大手筆援助，會不會到頭來仍無法讓烏克蘭獲勝，而是陷入持續數年的消耗戰？

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)對美國援助表達感謝之際，一再要求西方國家為烏克蘭提供先進武器，例如長程飛彈、戰鬥機等。澤倫斯基的某些要求遭到拜登政府拒絕，某些要求則拖延一段時間才應允。

戰爭爆發以來，烏克蘭取得武器種類逐漸增加而得以因應戰況發展，包括手持發射器、精密空防平台、裝甲車、精準多管火箭發射系統等。時事評論員、前任國防部副助理部長穆羅伊(Mick Mulroy)說，漸進式武器提供的策略其實用心良苦。他說：「我們要保持平衡，確保不要捲入大規模的北約對抗俄羅斯或第三次世界大戰情境。我們需要保持平衡，我們也需要觀察烏克蘭獲得我們提供的援助之後，發揮效率究竟如何。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)國際安全計畫部主任瓊斯(Seth Jones)說，如果美國希望烏克蘭成功，而不只是滿足於對峙僵局而已，就要提供更多武器。他說，拜登政府迄今表現不錯，但有時候反應太慢，過於小心翼翼。