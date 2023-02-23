日智庫以「2026解放軍可能侵台」進行兵推 美日台慘勝

一架解放軍殲15戰機在2021年底的演訓中準備降落在航空母艦遼寧艦上。（美聯社）

日本 智庫「笹川和平財團」1月實施「台海危機兵棋推演」，美國和日本學者與研究人員及前日本自衛隊軍官等共約30人參與，分為美、日、中國和台灣這4個陣營進行模擬。在想定2026年「台灣有事」的情況下，自衛隊的戰損達144架軍機、15艘軍艦、傷亡2500人，美軍則死傷1萬700人、損失19艘軍艦與400架軍機，在美日台3國軍隊中的戰損最為慘重。美日台付出嚴重代價後，以慘勝解放軍 告終。

該兵推想定的台灣有事場景為2026年解放軍企圖登陸台灣。解放軍特設「台灣戰區司令部」建制，能夠投入航空戰力及潛艦、水面艦的全部戰力。美軍也在台灣周邊投入核動力航空母艦和最新型戰鬥機，與中國對峙。

屆時日本首相宣布全國進入「國家非常事態」，同意美軍從日本境內的基地出動從事戰鬥行為，不僅原本的駐日美軍基地，亦同意美軍利用部分自衛隊基地及沖繩縣和九州等地的民間機場 ，從事軍事活動。

該兵推想定中國計畫攻擊美軍運用的自衛隊基地，因此日本研判會危及本國而認定處於「存立危機事態」，亦即不只允許美軍運用日本境內的基地，也出動海上自衛隊護衛艦與航空自衛隊F-35匿蹤戰鬥機，並對解放軍發動飛彈等攻擊。

模擬結果為中國居於劣勢，戰鬥在兩周多後結束。箇中勝敗關鍵在於對解放軍的軍事物資補給中斷，台灣上空的制空權最終由美日等國掌握。解放軍戰損為包括兩艘航艦在內的156艘軍艦、252架軍機，其中戰機168架、大型運輸機48架，官兵傷亡逾4萬人。

儘管美日台3方使中國無法在軍事上壓制台灣，自衛隊、美軍及國軍均因此戰遭受很大損失。國軍戰損為18艘軍艦、200架軍機和包括遭解放軍俘虜在內的1萬3000人傷亡。日本平民的傷亡人數則從數百到逾千人不等。

該智庫高級研究員渡部桓雄表示，趁現在想定在台灣有事時，會發生大規模的損失，為此先做好萬全準備。該兵推結果亦又再凸顯，對美方有利的戰力差距縮小中。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）1月公布的台海戰爭兵推結果中，同樣以美日台慘勝收場。在其模擬的24次想定狀況中，有時甚至損失達4艘航艦，占美軍現役11艘航艦中的3分之1。