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新聞評論／美台對話 低調包裝高調 拜登小心試探北京

華盛頓記者張文馨
美台高層國安對話(又稱特殊管道會談)，21日在華府AIT總部舉行。(路透)
美台高層國安對話(又稱特殊管道會談)，21日在華府AIT總部舉行。(路透)

美國與中俄角力當下，美高層官員與台灣官員對話，媒體罕見拍攝到雙邊官員入場，美國政府卻從上到下婉謝評論，這種「介於有與沒有之間」、「以低調包裝高調」，反映拜登政府既想小心翼翼試探北京，又想滿足內部需求。

拜登剛密訪烏克蘭，隔天美方國安高層就見台灣官員；同一時間，中共中央外事辦主任王毅在莫斯科會晤俄國聯邦安全會議祕書長帕特魯舍夫、總統普亭，中俄友誼沒有上限，美台往來也逐漸推升，彼此試探。

美國關切台灣安全自無疑義，此時施放這顆「氣球」，既可試探北京，也可以分別滿足美國和台灣的需要；兩國執政黨的施政滿意度都不佳，這場會談多少提升外交分數，拜登也可對國會證明，他持續捍衛台灣安全。

但這場七小時的對話談了什麼，不只會議桌上的雙邊知道，美國事後定會向中方簡報會談成果，美中台都清楚得很；就像拜登前往烏克蘭前，美方事先通知俄國一樣。

但美台依然演得很高調，拜登政府的動向屢屢搶先曝光，如今美方還允許台灣官員在接近華府區域，與美國官員公開在媒體面前出現，甚至有揮手問好的互動，此等高調是美國與中華民國斷交後罕見。

從陣仗來看，美方副國安顧問、副國務卿、國防部印太事務助理部長分別抵達，逐一在媒體前露面，凸顯美國關切台灣安全。

拜登政府不斷調整做法，試探北京反應，反擊中方挑戰，與台灣高層對話只占其一。

美方在各種雙邊與多邊對話提及台海、將駐紮在沖繩的美軍陸戰隊改編為「陸戰隊濱海作戰團」，尋求恢復美菲防務關係，取得四座菲律賓軍事基地的使用許可。

美國這些動作背後，目標仍是針對北京，台美國安高層看似公開的對談，是美國對北京下的一步棋，接著看北京怎麼回應。

拜登 北京 烏克蘭

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