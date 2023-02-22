俄暫停核協議 北約：世界更危險 布林肯：不幸且不負責

北約秘書長史托騰柏格21日與與歐盟、烏克蘭三方會談。他抨擊普亭宣布暫停限武條約是想朝向第三次世界大戰前進。圖為史托騰柏格(中)與烏國外長庫列巴(左)，及歐盟外交政策高級代表波瑞爾(右)握手，展示團結。(美聯社)

北約(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)21日在北約布魯塞爾總部記者會上說，俄羅斯 決定暫停參加美俄「新削減戰略武器條約」(New START)讓世界變得更危險，莫斯科最好重新考慮。史托騰柏格同時表示，中國可能提供武器給俄羅斯做為攻打烏克蘭 之用，已經「越來越令人憂心」。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)21日在雅典表示，俄羅斯決定暫停參與美俄「新戰略武器裁減條約」的動作「非常不幸且不負責任」(deeply unfortunate and irresponsible)。他說，美國不會放棄在避免核武方面尋求合作。

布林肯說，美國將密切觀察俄羅斯的實際作為，確保基於美國安全及盟邦安全做出適當因應。

2010年，美國總統歐巴馬與俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)簽訂「新削減戰略武器條約」，對兩國部署核彈頭數量訂定限制，條約期限至2026年為止。2021年，拜登總統與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)為「新戰略武器裁減條約」效期延長五年，避免全球兩大核武強權產生武器競賽。

在烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)、歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)陪同下，史托騰柏格對媒體說：「核子武器增加，限武規定卻變少，讓世界變得更危險。」

普亭21日發表國情咨文演說時宣布暫停參加「新削減戰略武器條約」，並指控西方國家企圖摧毀俄羅斯。普亭說，俄羅斯迫於美國壓力才參加條約。

史托騰柏格則說，莫斯科才是侵略者，一年前入侵烏克蘭。

史托騰柏格說，俄羅斯毫無想結束烏克蘭戰爭的意思，除了發動新攻勢、動員更多軍隊，還向北韓、伊朗等其他國家尋求援助。他說，中國可能為俄方提供致命性的協助，讓人越來越憂心；普亭如果贏了，就證明侵略是有用的，動武可以得到獎勵，「這將危害我們的自身安全以及全世界的安全」。