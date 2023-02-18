布林肯會王毅 警告氣球事件不能再發生、中國勿提供物資支援俄軍

美國國務卿布林肯(右)與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅(左)18日在慕尼黑安全會議場邊會晤。圖為兩人去年在峇里島會晤的資料照片。路透

國務卿布林肯 與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 18日在慕尼黑安全會議場邊會晤，這是美中高層官員自中國偵察氣球 事件以來的首次面對面會談，國務院發言人普萊斯(Ned Price) 表示，布林肯告訴王毅，氣球進入美國領空是「不負責任的行為，絕不能再發生」，布林肯並警告王毅，中國協助俄羅斯躲避與其入侵烏克蘭有關的制裁，或提供物資支援俄國總統普亭的軍隊，將有嚴重後果。

美國官員表示，雙方直來直往。會談在慕尼黑秘密地點舉行，事前未對外宣布，大約持續一小時，在會談結束後才對外證實。

會後布林肯推文表示，「我會晤了中國最高階外交官王毅，我譴責中國氣球的入侵，並強調不能再發生。我警告中國不得提供物資給俄羅斯。我也強調維持溝通管道的重要」。

普萊斯說，「國務卿表明，美國未來不會容忍任何對我們主權的侵犯，中華人民共和國的高空偵察氣球計畫已暴露在世人面前，該計畫侵入五大洲超過40國的領空」。

在兩人會面前，王毅先在慕尼黑安全會議上痛批美中「氣球事件」是美國製造的一場政治鬧劇，美國出動戰機以飛彈擊落氣球，「這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里」。

彭博資訊報導，根據國務院的聲明，布林肯與王毅進行了直率的會談，而王毅在會前先發制人痛斥美國，顯示美中仍需克服緊張關係。

熟知內情人士表示，美國在慕尼黑安全會議期間與盟友諮商美方關切的議題，包括中國也許比過去給俄國軍方更多有形的支援。

王毅稍早在慕尼黑安全會議上表示，中方近日將發表新和平計畫，「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，「中國將繼續站在和平一邊，站在對話一邊」。