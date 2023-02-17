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洛克希德馬丁、雷神對台軍售 中國宣布制裁、 處2倍金額罰款

編譯中心／綜合報導
在美國對六家與氣球有關的中國企業實施制裁後，中國也宣布對美國武器製造商雷神和洛克希德制裁。（美聯社）
在美國對六家與氣球有關的中國企業實施制裁後，中國也宣布對美國武器製造商雷神和洛克希德制裁。（美聯社）

中國商務部16日公告，將參與對台軍售的兩家美國公司洛克希德．馬丁公司與雷神公司列入「不可靠實體清單」，並對兩家公司分別處以對台軍售合約金額兩倍罰款等制裁措施。

公告稱，為維護國家主權、安全和發展利益，根據中國「對外貿易法」、「國家安全法」等有關法律，及「不可靠實體清單規定」有關規定，決定將上述兩家公司」列入「不可靠實體清單」。

中國商務部表示，將對這兩家美國公司採取的處理措施，包括禁止從事與中國有關的進出口活動、禁止在中國境內新增投資、禁止高級管理人員入境中國、不批准並取消其高級管理人員在中國境內工作許可、停留以及居留資格、分別處以罰款，金額為2020年9月中國「不可靠實體清單規定」實施以來，各企業對台軍售合同金額的兩倍。

這兩家美國軍火商並非首次因對台軍售而遭中國制裁。資料顯示，2019年，美國批准向台灣提供66架由洛克希德·馬丁製造的F-16V戰機後，中國就曾宣布制裁該公司。2020年7月，因參與總價6.2億美元的愛國者三型防空飛彈對台軍售案，洛克希德．馬丁公司再次遭中國制裁。

2020年10月，中國外交部證實，對參與總額18億美元、對台軍售的洛克希德．馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器過程中「發揮惡劣作用」的美國有關個人和實體實施制裁。但前述制裁北京當局早前均未說明制裁細節或實施方式。

去年2月美國宣布總額1億美元的售台武器計畫後，中國外交部曾揚言，將對雷神和洛克希德·馬丁公司實施反制。

商務部 北京 投資

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