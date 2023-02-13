阿拉斯加及加國上空不明物被擊落 舒默：都是偵察氣球

民主黨眾院多數黨領袖舒默12日受訪表示，他聽取自國防官員的簡報，證實被空軍擊落的都是氣球。(美聯社)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)12日在美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)專訪時說，他在11日晚間已聽取白宮 國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)有關偵察氣球 事件簡報。舒默明確指出，在阿拉斯加州 及加拿大上空分別被擊落的兩個不明飛行物體都是偵察氣球，但體積比本月稍早在南卡羅來納州外海被美國戰鬥機擊落的中國高空偵察氣球「小了很多」。國會兩黨議員紛紛批評拜登政府對外說明不夠透明。

不過，白宮12日旋即發表聲明反駁舒默。白宮官員說，要斷定在阿拉斯加州、加拿大上空被擊落的不明飛行物體究竟為何，目前「言之過早」。白宮立場仍不願說明「不明飛行物體」是否為氣球。

舒默受訪時並未說明後來出現的兩個氣球來自何處、有何目的，也未說明兩個氣球是否與中國間諜計畫有關。

美國空軍在過去一連三天，擊落三個氣球。12日再擊落一個「不明飛行物體」。(美聯社)

兩黨議員12日紛紛批評拜登政府對有關中國偵察氣球一事說法，前後不一，感到氣憤。圖為本月4日下午，空軍擊落一枚中國偵察氣球。(美聯社)

阿拉斯加州上空的氣球是在10日被擊落，加拿大上空的氣球則在11日遭到擊落。兩個氣球都是被偵測到不久之後，在海拔4萬呎高空被擊落，因為可能危害到商業航空班機，氣球殘骸掉落於荒野區域。

舒默說，第一個氣球的狀況則相當不同，五角大廈的處理也是妥當的。

舒默指出，偵察氣球事件真相為何將可以拼湊得知。他說：「我覺得中國方面滿丟臉的。他們說謊被抓到了，對他們來說這是真正的走回頭路。」

聯邦調查局的鑑識人員在維州的實驗室，開始檢識自南卡州海底帶回來的中國偵察氣球的物件。(美聯社）

兩黨國會議員12日接受媒體訪問時，同聲質疑拜登政府對於最近兩天分別擊落不行飛行物體的處理過程缺乏透明化，尤其是不行飛行物體究竟是什麼、來自何處。

眾院情報委員會資深民主黨籍成員海姆斯12日批拜登政府對氣球一事，未能對國民開誠布公。(美聯社)

眾院情報委員會資深民主黨籍成員海姆斯(Jim Himes)接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，拜登政府未能對最近事件保持開誠布公，令人非常擔心。他說，某些問題出在第二顆、第三顆氣球都在極為偏僻的地帶被擊落，可能因此能夠對外分享的訊息相當有限。

舒默、海姆斯都是可以獲得極機密簡報，由國會兩黨領袖及情報委員會高層組成的「八人小組」(Gang of Eight)成員。

第4個飛行物 在休倫湖擊落

另一方面，一個不明飛行物體12日下午在休倫湖(Lake Huron)上空被擊落。這是今年1月底以來北美地區被發現的第四個不明飛行物體。

共和黨籍密西根州聯邦眾議員柏格曼(Jack Bergman)在推特發文寫道，美軍在五大湖區域制伏了一個飛行物體，「我對我們戰鬥機飛官的果決行動表示感謝」。柏格曼也表示：「美國人民應該獲得比現在更多的答案才是。」