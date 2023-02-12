「飄進領空才發現」 美軍追蹤氣球 挨批不夠即時

國防官員證實，10日在阿拉斯加擊落的飛行物已進入美國領空，才被偵知。圖為中國偵察氣球4 4日飄至北卡州上空時，隨後被美國軍方擊落。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)11日報導，國防官員證實，10日在阿拉斯加擊落的不明飛行物已進入美國領空，才被偵知，雖然軍方聲稱已在去年研發出追蹤偵察氣球 的技術。

這位官員表示，那具飛行物9日「已在阿拉斯加上空，並非離北方海岸很遠」。

福斯新聞網記者湯姆林森(Lucas Tomlinson)發推文指出，最早瞧見該物體時，它已來到安克拉治(Anchorage)以北。

每日郵報(Daily Mail)報導，這起擊落事件發生前，消息人士才對有線電視新聞網(CNN)表示，軍方去年已研發出科技，能追蹤間諜氣球；但10日擊落的飛行物體積約如小汽車，在來到阿拉斯加上空後，才被雷達偵知。

官方還在確定被擊落物體是什麼、其隸屬國家，目前無法證實是否又是一具中國偵察氣球，類似4日在南卡州海外擊落的那具。

幾名官員表示，遭擊落的飛行物化為碎片，其真實屬性愈發神秘。

一名官員透露，攔截該物體的飛官形容它呈圓柱體，上面未配備或掛載偵監設備。

拜登 2021年上任後不久，軍方偵知一具中方偵察氣球短暫飛過領空，因此著手研發能偵測間諜氣球的系統；軍方使用2021年氣球的訊號來測試，判定過去其他氣球曾現蹤何處。

CNN表示，軍方研發所得，讓他們創出一致的方法，得以追蹤在全球飛行的氣球，2022年起啟用，但並未透露到底怎麼研發出來，也沒說明如何偵知氣球訊號。

拜登總統稱在阿拉斯加的這起擊落行動「成功」，但共和黨 人很快就質詢軍方沒能更早擊落北京派來的偵察氣球。

堪薩斯州共和黨聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)發推文說，「我們就是這樣在可疑物體飛越邊界前，加以擊落的」。