我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州檢長遭部下舉報貪腐 竟用330萬公帑和解

CNN：美國已研發出追蹤中國偵察氣球方法

IRS更新細則 17州居民疫情補貼 不必繳稅

記者顏伶如／綜合報導
國稅局(IRS)10日認定，絕大多數納稅人2022年收到州政府發放與疫情相關的補助或退稅都不算收入，可免繳聯邦稅。（美聯社）
國稅局(IRS)10日認定，絕大多數納稅人2022年收到州政府發放與疫情相關的補助或退稅都不算收入，可免繳聯邦稅。（美聯社）

國稅局(IRS)10日頒布更新的報稅細則，認定絕大多數納稅人2022年收到州政府發放與疫情相關的補助或退稅都不算收入，免繳聯邦稅。

受影響的州包括加州、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、佛羅里達、夏威夷、愛達荷、伊利諾、印第安納、緬因、新澤西、新墨西哥、紐約、俄勒岡、賓州、羅德島州。國稅局表示，這些州州民申報2022年度所得稅時，不需要為州政府補助或退稅繳稅，這些款項絕大多數屬於一般福利金及災難紓困金。

阿拉斯加州「能源紓困款」(Energy Relief Payment)也屬於相同類別的款項，不必繳交聯邦稅。

國稅局上周呼籲數百萬納稅人暫緩報稅，等候確認去年各州為州民發放的特定補貼是否為應稅聯邦收入；國稅局10日為州政府補助款是否要報稅頒布規則，並表示釐清疑慮之後，納稅人現在可以開始報稅了。

國稅局先前並未明確界定州政府發放的疫情補貼是否要繳聯邦稅，遭到稅務專家及民選官員批評。國稅局提供說明之後，報稅季節可以恢復進行，許多美國民眾不會因為這些補助款而面臨意外繳稅的狀況。全美有十多州在2022年提供州民退稅或退款，作法類似聯邦政府的疫情紓困支票補助。

國稅局10日公布的規則，適用於加州「中產階級退稅」(Middle Class Tax Refund)計畫發放的1600萬筆款項，為加州州民提供每人最高1050元補助，以減輕通膨及高油價造成的經濟壓力；科羅拉多州根據「納稅人權利法案」(Taxpayer's Bill of Rights，TABOR)將州政府盈餘發給州民每人最高1500元也同樣適用。

民主黨籍科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)說：「科州家庭現在最不願意看到的就是增稅4億元，國稅局聽到我們的請求，不會要求科州民眾為TABOR款項繳稅，讓我鬆了一口氣。」

「全國納稅人倡議組織」(National Taxpayer Advocate)倡議律師艾琳‧柯林斯(Erin M. Collins)9日在部落格發文寫道，對於州政府發放特別補助或退稅是否要繳稅，國稅局錯過了頒布規定的時機，未能早一點提供說明所導致的後果相當嚴重。

國稅局 退稅 報稅

上一則

CNN：美國已研發出追蹤中國間諜氣球方法

延伸閱讀

國稅局：2023退稅款少10%但速度加快

國稅局：2023退稅款少10%但速度加快
專家提醒：今年報稅不能列舉扣除的3類支出

專家提醒：今年報稅不能列舉扣除的3類支出
歷經9場暴雨 加州30口水井仍乾涸

歷經9場暴雨 加州30口水井仍乾涸
伊州、印州、明州等19州領取補貼者 暫緩報稅

伊州、印州、明州等19州領取補貼者 暫緩報稅

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
美國國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。（路透）

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

2023-02-04 19:02
(取自CBS推特)

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

2023-02-03 10:19

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
馬斯克推特「人氣下滑」？工程師說實話竟當場被炒

馬斯克推特「人氣下滑」？工程師說實話竟當場被炒