IRS更新細則 17州居民疫情補貼 不必繳稅

國稅局(IRS)10日認定，絕大多數納稅人2022年收到州政府發放與疫情相關的補助或退稅都不算收入，可免繳聯邦稅。（美聯社）

國稅局 (IRS)10日頒布更新的報稅 細則，認定絕大多數納稅人2022年收到州政府發放與疫情相關的補助或退稅 都不算收入，免繳聯邦稅。

受影響的州包括加州、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、佛羅里達、夏威夷、愛達荷、伊利諾、印第安納、緬因、新澤西、新墨西哥、紐約、俄勒岡、賓州、羅德島州。國稅局表示，這些州州民申報2022年度所得稅時，不需要為州政府補助或退稅繳稅，這些款項絕大多數屬於一般福利金及災難紓困金。

阿拉斯加州「能源紓困款」(Energy Relief Payment)也屬於相同類別的款項，不必繳交聯邦稅。

國稅局上周呼籲數百萬納稅人暫緩報稅，等候確認去年各州為州民發放的特定補貼是否為應稅聯邦收入；國稅局10日為州政府補助款是否要報稅頒布規則，並表示釐清疑慮之後，納稅人現在可以開始報稅了。

國稅局先前並未明確界定州政府發放的疫情補貼是否要繳聯邦稅，遭到稅務專家及民選官員批評。國稅局提供說明之後，報稅季節可以恢復進行，許多美國民眾不會因為這些補助款而面臨意外繳稅的狀況。全美有十多州在2022年提供州民退稅或退款，作法類似聯邦政府的疫情紓困支票補助。

國稅局10日公布的規則，適用於加州「中產階級退稅」(Middle Class Tax Refund)計畫發放的1600萬筆款項，為加州州民提供每人最高1050元補助，以減輕通膨及高油價造成的經濟壓力；科羅拉多州根據「納稅人權利法案」(Taxpayer's Bill of Rights，TABOR)將州政府盈餘發給州民每人最高1500元也同樣適用。

民主黨籍科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)說：「科州家庭現在最不願意看到的就是增稅4億元，國稅局聽到我們的請求，不會要求科州民眾為TABOR款項繳稅，讓我鬆了一口氣。」

「全國納稅人倡議組織」(National Taxpayer Advocate)倡議律師艾琳‧柯林斯(Erin M. Collins)9日在部落格發文寫道，對於州政府發放特別補助或退稅是否要繳稅，國稅局錯過了頒布規定的時機，未能早一點提供說明所導致的後果相當嚴重。