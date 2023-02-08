共和黨回應國情咨文 阿州州長轟：拜登只聚焦覺醒幻想

阿肯色州州長、前總統川普任內白宮發言人莎拉‧桑德斯7日晚間代表共和黨回應拜登總統國情咨文。（美聯社）

阿肯色州州長、前總統川普 任內白宮發言人莎拉‧桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders)7日晚間代表共和黨回應拜登 總統國情咨文(State of the Union)，猛轟「覺醒文化」(woke)，抨擊拜登「只會把焦點放在『覺醒幻想』(woke fantasies)」；她同時也攻擊科技公司，聲稱社群媒體和政府勾結，「剝奪美國人的言論自由」。

40歲的桑德斯是前任阿肯色州州長哈克比(Mike Huckabee)的女兒，不到一個月之前才宣誓就職成為該州第一位女州長；她也是繼1985年時擔任阿肯色州長的柯林頓(Bill Clinton)之後，第一位對總統國情咨文提出回應的該州政治人物。

新科亞利桑納州聯邦眾議員西斯科馬尼(Juan Ciscomani)則代表共和黨發表西班牙語版回應。

桑德斯在演說中強調保守派人士與文化戰爭的對抗，包括公立學校如何教育學生種族議題。她說：「在激進左派治理的美國，華府給人民加稅，浪費大家辛苦賺來的錢，民眾則被高油價、超市貨架空蕩蕩壓得喘不過氣，我們的孩子被教導要因為種族而彼此仇恨，而不是彼此敬愛或愛我們的偉大國家。」

拜登國情咨文對國家現況傳遞希望民眾放心的評價，桑德斯的演說內容則出現明顯對比。

她在演說中指出：「大家因為他們的失敗而遭拖累之際，拜登政府似乎對於『覺醒』幻想較感興趣，而不是美國民眾每天面臨的殘酷現實。」

桑德斯表示，絕大多數美國人純粹只希望生活在自由與和平當中，可是我們卻受到左翼文化戰爭攻擊，戰爭不是我們挑起的，我們從來也不想抗爭。」

2021年1月6日國會暴動發生後，川普遭到社群網站封殺。桑德斯在演說中重申共和黨陣營對科技企業的批評。她說：「大政府與大企業串通，想要剝奪最具美國精神的事物，就是你的言論自由。」她指出：「這樣不是正常的。這簡直瘋狂，而且是不對的。」

推特(Twitter)已於上個月恢復川普帳號，臉書(Facebook)母公司Meta上個月也說，川普的臉書及Instagram帳號都已恢復。