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國情咨文演說受邀賓客 從搖滾歌手到罹癌病童

記者胡玉立／綜合報導
受邀參加拜登國情咨文演說的貴賓包括尼科爾斯的繼父及母親（左一及左二）、在來來舞社阻止槍手的蔡班達（右二）、人權歌星波諾（右）。（路透）
受邀參加拜登國情咨文演說的貴賓包括尼科爾斯的繼父及母親（左一及左二）、在來來舞社阻止槍手的蔡班達（右二）、人權歌星波諾（右）。（路透）

第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)為拜登總統7日國情咨文演說，邀請各領域嘉賓，從搖滾歌手到罹癌病童、從烏克蘭大使到加州蒙特利公園市(Monterey Park)槍擊案英雄、還有遭警察痛毆致死的非裔男尼科爾斯(Tyre Nichols)的父母；他們都與第一夫人吉兒坐在一起。

白宮表示，吉兒邀請這些嘉賓是因為他們「代表了拜登演講談到的議題或主題」或「體現了為美國人民服務的政策」。

副總統賀錦麗的丈夫任德龍(Doug Emhoff)也與吉兒同座，他邀請來自華府的92歲大屠殺倖存者露絲科恩(Ruth Cohen)作客。任德龍是猶太人，對推動政府打擊反猶太主義積極扮演主導角色。

吉兒的部分客人包括搖滾樂團U2主唱波諾(Bono)，感謝他對全球健康和愛滋病救助計畫的倡導和慈善支持；來自紐約的罕見兒科癌症倖存兒童父母巴倫夫婦(Maurice and Kandice Barron)，旨在突出拜登的癌症「登月計畫」。

受邀參加拜登國情咨文演說的貴賓包括在來來舞社阻止槍手的蔡班達（站立者）。（美聯社...
受邀參加拜登國情咨文演說的貴賓包括在來來舞社阻止槍手的蔡班達（站立者）。（美聯社）

農曆年除夕在加州阿罕布拉「來來舞社」(Lai Lai Ballroom & Studio)的26歲奪槍英雄蔡班達(Brandon Tsay)，因他奮勇解除槍手武裝，阻止了加州蒙特利公園市槍手在殺害11人後繼續逞凶。

1月初遭田納西州曼菲斯市警察毆打致死的非裔男子尼科爾斯的母親羅豪恩‧威爾斯(RowVaughn Wells)和繼父羅德尼．威爾斯(Rodney Wells)也受邀到現場，此案再次引發對警察改革立法的呼籲。

烏克蘭駐美大使馬爾卡洛娃(Oksana Markarova)也是去年拜登在俄羅斯入侵烏克蘭幾天後發表講話時的嘉賓。拜登呼籲維持美國和盟國對烏克蘭的支持。

至於被指造假的共和黨爭議人物、紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)邀請聆聽國情咨文的嘉賓，引人側目 。對方是在911恐怖攻擊事件後，於現場進行救援工作的前消防人員溫斯托克 (Michael Weinstock) 。溫斯托克是民主黨人，曾競選桑托斯現在代表的眾議員選區。

拜登 烏克蘭 蒙特利公園市

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