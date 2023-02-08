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躲過戰火的孩子 逃不掉震災死刼 逾7900人罹難 災民恐達2300萬

編譯陳韻涵／綜合7日電
土敘地震後，一名父親獲救後，握著已罹難的15歲的女兒的手不放。（Getty Images）
土敘地震後，一名父親獲救後，握著已罹難的15歲的女兒的手不放。（Getty Images）

土耳其和敘利亞強震後，搜救人員頂著冷冽天氣、至少285次餘震和建築物可能倒塌的風險，持續挖掘強震後埋在斷垣殘壁瓦礫堆下的生還者；目前土耳其已有十個災區省分進入緊急狀態，為期長達三個月。

世界衛生組織(WHO)7日示警，6日發生在土敘邊界的兩場芮氏規模7以上淺層強震，截至美東時間7日晚已在兩國奪走逾7900條人命、救出逾8000人，最終受災人數可能上看2300萬人，世衛承諾提供長期救助。

搜救隊員在天寒地凍與降雪的惡劣環境中與時間拔河，許多生還者獲救時赤腳且穿著睡衣，圍在火堆旁取暖。

土耳其地震後，一名小男孩從廢墟中獲救；救援人員用瓶蓋餵他喝水。（路透）
土耳其地震後，一名小男孩從廢墟中獲救；救援人員用瓶蓋餵他喝水。（路透）

主震6日發生迄今已出現逾285次餘震，世衛表示，土敘兩國未來幾天的死亡人數可能增至2萬人。

土耳其副總統奧克塔伊(Fuat Oktay)形容此次強震為「世紀災難」，而現在「必須同時對抗天氣和餘震」。

土國災區道路柔腸寸斷、難以通行，海軍運來重機具、毛毯、發電機和糧食，國家緊急應變單位也調派逾1萬6000名勞工、3000台機器和600輛吊車前往災區清除建築碎片。

尚勒烏爾法省55歲的博杜爾(Mehmet Bodur)表示，許多搜救志工出於同理心自願幫忙。

在內戰十餘年且飽受霍亂疫情蹂躪的敘利亞，早已嚴重的人道災難雪上加霜，搜救人員在政府與反抗軍控制的災區搶救傷者。

在反抗軍占領的西北部伊德利布省(Idlib)附近，醫師阿卜杜勒瑪吉德(Nehad Abdulmajeed)說，「許多人用私家車載來遺體，那些躲過戰火的孩子，如今平白送命。」

由於西方國家制裁敘國總統阿塞德(Bashar Assad)，敘國無法直接獲得許多國家的協助，聯合國唯一核准的敘土邊境通道成為唯一救生索，但當地屬於敘國反抗軍控制的北部地區，且運輸通道因強震而封閉，救援後勤困難重重。

世衛秘書長譚德塞表示，救災與時間賽跑，世衛緊急運送賑濟品，世衛將與所有夥伴密切合作並在未來數月和數年間支援兩國政府重建。

世衛 譚德塞 邊境

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