美成功擊落中國偵察氣球 拜登：1日就已下令

空軍戰鬥機於2月4日擊落疑似中國間諜氣球之後，拜登總統抵達馬里蘭州的黑格斯敦地區機場後向媒體發表講話。拜登總統祝賀軍方「成功」擊落了中國氣球。（美聯社）

美國今天在南卡附近海域上空擊落中國偵察氣球 ，面對政府動作太慢的批評，總統拜登 強調，他1日就下令儘快射下氣球，但國安團隊以安全為由，建議氣球飄至海域上空再行動。

五角大廈2日對外公布，近日於美國內陸領空發現一個中國高空偵察氣球，疑似蒐集情資，但因擔心危及地面人員而不予擊落。

此舉引發不少共和黨人批評拜登政府沒作為、對中國太過軟弱，包括前總統川普（Donald Trump）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都公開疾呼「擊落它」（shoot it down）。彭博今天稍早進一步引述知情人士表示，拜登政府早知偵察氣球1月28日就入侵美國領空，媒體曝光這起事件後才對外公開。

面對外界不滿聲浪升高，國防部今天下午在拜登命令下，出動戰機於南卡羅來納州 海域上方成功擊落偵察氣球。

拜登事後受訪強調，他1日聽取簡報時，就下令五角大廈儘速擊落氣球，但國安團隊認為最佳擊落時間是待氣球飄至美國12海哩內海域上空。他說：「他們（今天）成功將其擊落，我要讚揚達成任務的飛行員。」

現場記者追問，將氣球擊落之舉要向中方傳達什麼訊息、又可能對美中關係造成什麼影響，拜登避而不答，隨即離開現場。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）事後透過聲明表示，中國利用該氣球企圖監視美國內陸戰略地點，拜登1日即授權在不危及美國人民性命情況下，儘速擊落氣球。但考量到氣球的體積與高度，軍方認定在內陸上空擊落恐危及大規模面積人民，因此研議在領海上空安全將其擊落。

奧斯汀指出：「今天的審慎與合法行動，展現拜登與他的國安團隊永遠會將美國人民的安全擺在第一，同時有效回應中國令人無法接受的侵犯美國主權行動。」

在國會方面，議員對氣球被擊落消息反應不一。

民主黨籍參議院領袖舒默（Chuck Schumer）透過推文讚揚拜登在海域上方擊落氣球，確保全體美國人安全，展現領導力，並強烈譴責中國國家主席習近平明目張膽入侵美國領空。他說，美方現在能回收氣球碎片，分析中共使用的技術。

參議院軍委會共和黨首席成員韋克爾（Roger Wicker）則不滿指出，讓中共間諜氣球飄過美國整個內陸才提出抗議，是「災難性的軟弱表現」，若媒體報導正確，拜登政府從一開始就希望向美國大眾隱瞞此事。

韋克爾強調，白宮欠美國國會與人民一個答案，應對自身失敗提出解釋。