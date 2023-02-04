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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

捨衛星不用 中國偵察氣球搜特定情報

記者胡玉立／綜合報導
中國偵察氣球結構
中國偵察氣球結構

五角大廈正在監視美國大陸上空的疑似中國高空偵察氣球，此事引發連串疑問，其中最重要的問題是：它到底在做什麼？如果中國想收集情報，為何使用氣球而不是衛星？

美國官員表示，2日在蒙大拿州上空首度發現的中國氣球，其飛行路線可能經過許多「敏感地點」，美方正採取措施防止外國「收集情報」。

國防部官員指出，這不是第一次在美國上空發現中國氣球，但這次「顯然停留了較長時間，比以前更持久；這是很大的區別」。

中國外交部發言人3日稱該氣球是「民用飛艇」，主要用於天氣研究，只是偏離原訂航線。這是五角大廈2日透露追蹤氣球以來，北京首次承認飛艇源自中國。

澳洲格里菲斯亞洲研究所(Griffith Asia Institute)研究員、前澳洲皇家空軍軍官雷頓(Peter Layton)指出，氣球作為間諜平台可溯至冷戰初期；自那時起，美國用過數以百計的氣球來監視敵對方；隨著現代衛星技術出現，可從太空收集情報數據，使用高空偵察氣球就過時了。

那為什麼高空偵察氣球又捲土重來呢？可能是因為小型電子產品日益發展，讓這樣的浮動情報平台再次成為現代間諜利器。雷頓說：「承載東西變得更輕，氣球就可以更小、更便宜也更易發射。」

美國企業研究所印太防禦政策專家赫辛格(Blake Herzinger)表示，儘管氣球速度很慢，卻較不容易被發現；「它們很不顯眼，排放量極低，很難用傳統感知或偵測技術識別出來。」

而且有些事，氣球做得到，衛星做不到。雷頓指出，「以太空為據點的衛星系統很出色，但其軌道運作更易預測；氣球優點之一是可以用電腦借助風勢操控，在有限範圍內上下移動。衛星不能隨意移動，需在特定區域交錯維持監視。」

雷頓認為，那可疑的中國氣球可能正在收集美國通訊系統和雷達信息。「有些系統使用極高頻率，範圍很短，方向性很強，可被大氣吸收。這種特定情報收集技術，氣球可能比衛星更好用，」雷頓說：「氣球收集的情報數據，可透過衛星鏈路實時傳回中國。」

有線電視新聞網(CNN)軍事分析師、退役空軍上校萊頓(Cedric Leighton)表達相同看法表示，「他們可能正在截取訊號情報，查看我們的手機和無線電通訊。」

美國官員表示，他們已採取行動確保氣球無法收集任何敏感數據。但他們決定不將其擊落，因為碎片墜落可能造成生命財產損失。

澳洲 太空 五角大廈

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