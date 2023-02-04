開放天空條約下美國也在用 打下中方氣球恐不可行

美國也使用氣球蒐集情報以及其他用途，圖為馬里蘭州基地施放無人氣球，作為美國飛彈防禦系統的一環。(美聯社)

據稱一個中國間諜 氣球飄到美國上空，此舉無疑是挑釁，尤其時機在國務卿布林肯(Antony Blinken)首度正式訪中之前；但按2002年生效的「開放天空條約」(Open Skies Treaty)，美國也使用氣球偵搜情報，共和黨要人如前總統川普 、前駐聯合國大使海理提議，把中國氣球打下來，實非可行之道。

華盛頓郵報3日報導，間諜刺探一般以灰色地帶存在於國與國之間，大致受到寬容，大家心照不宣，因為每個國家都在做；採取強勢行動防堵間諜行動，可能招致大到不成比例的反制，讓某國更為不悅。正因如此，只有在特殊環境做得太過火，各國才會驅逐外交官。

至於空飄刺探情報的現況，經常口頭不說，但經共和黨籍總統提倡幾十年下來，1992年在赫爾辛基簽訂開放天空條約，2002年生效，美、俄之外還有34國參與。

國務院指出，2002到2016年間，美國執行196次空飄氣球到俄國 上空，俄國則對美做了71次。

如今美、俄都已退出該條約；川普政府2020年退出時，倒不是認為條約很爛，而是據稱俄國不遵守其條款。2018年，川普政府先是斥責俄方動用某種設備，但後來批准。俄國最後也退出條約；拜登總統當時反對川普的舉動，但他的政府執政後，也沒重返條約的舉動。

中國從沒加入開放天空條約，當然這不意味美、中不向對方做空中情蒐。2001年美國海軍一架偵察機與解放軍戰機在南海發生碰撞，意外迫降於中國海南島；2016年中方戰機兩次用雷達鎖定美方偵察機，指稱其在東海飛得太接近中國領土；至於使用高科技衛星，就更不用提了。

動用的不光是偵察機或衛星；五角大廈去年預算文件便細述一項新計畫，要增加美方的高空偵搜氣球經費，想追蹤並對抗中、俄研製的極音速武器；雖說這一類偵搜經常由衛星執行，但氣球明顯便宜得多。

五角大廈不擬把情報蒐集氣球打下來，口中說的理由是它可能危及地面上的民眾，此外還說，中方透過氣球搜集的情資，應該比不上已由其他手段如衛星取得的。

除此之外，官方也得考慮擊落氣球會設下先例，對美方及其對手皆然；觀察氣球也有其價值，向中國等國展現美國能如何打發氣球這種威脅，反而不利。