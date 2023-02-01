「免費的東西，要開始付錢了」5月結束公衛緊急狀態 疫情補助將終止

拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

拜登總統計畫5月11日結束新冠疫情 全國公共衛生緊急狀態 ，緊急狀態終止後，包括聯邦醫療保險 (Medicare，紅藍卡)、醫療補助計畫(Medicaid，白卡)和糧食券在內，多項因疫情而特別允許的福利也將結束；全國至少1500萬在疫情期間擴大享有社會福利的人會受到影響，許多人可能必須開始支付新冠病毒檢測費和治療開銷。

這是當局為應對新冠疫情宣布的緊急狀態的最後一次延期。

1500萬人將失醫療補助

有線電視新聞網(CNN)報導，最值得注意的是，各州Medicaid已可開始著手重新確定和剔除資格不再符合的受惠居民；從4月1日開始，各州有14個月時間審查受保人資格。衛生部估計約有多達1500萬人將喪失Medicaid醫療補助資格。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)資深副總裁珍‧凱茲(Jen Kates)指出，「大家最主要會注意到就是，在緊急狀態下免費的東西，以後要開始付錢了。」

疫情開始以來，各州政府放寬醫療補助計畫審查，讓許多不符合聯邦醫療補助資格者也享有白卡福利。自2020年3月疫情紓困方案實施後，各州為換取額外聯邦配套資金，不能在緊急狀態期間將受保人踢出Medicaid，受保人急速擴增至創紀錄的9000萬人。

衛服部去年8月分析，一旦擴充計畫結束，約1500萬人可能會從Medicaid醫療補助計畫中退出；其中約820萬人將不再符合資格，680萬人即使符合資格，仍將喪失醫療補助，包括地址變更者、未即時回覆政府福利單位信函者，都將喪失資格。

受保人將自付所有治療費

另方面，一旦緊急狀態結束，Medicare受保人一般將面臨居家檢測和所有治療的自付費用；但疫苗接種和醫療提供者要求的檢測仍將免費承保。各州Medicaid必須繼續免費提供醫生訂購的新冠病毒測試和疫苗，但受保人的治療可能有自付費用。

有私人保險者可能要支付檢測費用，即便是由醫療提供者訂購；有私人保險且在網絡內提供者接種疫苗將繼續免費。沒有保險的人以前可以透過不同的疫情紓困計畫獲得免費檢測、治療和疫苗，但聯邦資金已在2022年春季用完，沒有保險的人更難獲得免費服務。

在公衛緊急狀態下，政府為醫院提供額外資金，Medicare為醫院治療新冠患者支付率提高20%；聯邦醫療保險優先計畫(Medicare Advantage)也會向受緊急狀態影響、在醫療保險網絡外設施接受護理的受保人付費；但一旦公共衛生緊急狀態結束，這種特別待遇也將結束。

不過，幾項最有意義的疫情公共紓困計畫有關措施，國會去年12月決定2023年政府經費方案時，即已將它們與全國公衛緊急狀態切斷關聯。(相關報導見A3)