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挺川？反川？選舉陰謀論分兩派 共和黨因川普分歧

編譯陳韻涵／綜合29日電

華爾街日報29日報導，共和黨內部分裂，一派支持前總統川普對2020年大選被竊的不實論述，另一派則希望共和黨向前邁進，而雙方都怪罪對方導致去年期中選舉令人失望選舉結果。

亞利桑納州共和黨多年來與川普不和，該州前州長杜西(Doug Ducey)及其他建制派共和黨人28日選出德威特(Jeff DeWit)擔任該州共和黨黨主席。

德威特曾為該州財政廳長，並在川普總統競選團隊及政府內服務。

消息人士透露，川普支持德威特出任亞利桑納州共和黨主席；2022年獲得川普背書競選州長卻滑鐵盧的雷克(Kari Lake)也支持德威特；此外，德威特受到許多該黨活躍人士的青睞，但他也必須努力贏得部分傳統派人士的支持。

部分亞利桑納州共和黨人表示，無法接受支持川普及其錯誤選舉被竊論的同僚，且認為這就是共和黨長期掌握該州卻仍未能在選舉中勝出的原因。

全美各地，共和黨的表現不如許多分析師所預期，共和黨在眾院僅占些微多數，而民主黨繼續掌控參院。

部分共和黨批評差強人意的期中選舉結果反映不實的川普2020年大選被竊論招式不再管用，而川普的支持者則批評共和黨不夠力挺川普的論述，互指對方背叛共和黨。

各州與全國共和黨負責募款並代表候選人舉行各項活動，共和黨主要的全國性競選活動籌辦單位「共和黨全國委員會」(RNC)27日則再次推選現任主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)領導共和黨兩年。

在密西根州，眾人看好的該州黨主席候選人迪培諾(Matt DePerno)落選，他曾是大力宣傳選舉被竊論的推手之一，但他去年以八個百分點在州檢察長選舉中落敗，而他在兩次選舉中都贏得川普的支持。

密西根州共和黨主席訂2月投票，參選的九名候選人都對近期選舉中缺乏證據的選舉舞弊深信不疑。

共和黨 川普 亞利桑納州

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