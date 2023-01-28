圍毆、踢頭、電擊… 5警打死人影片公布 慘不忍睹

警員對尼科爾斯揮拳圍毆。（曼菲斯市政府）

田納西州曼菲斯警察 局27日晚間公布員警隨身攝影 機(bodycam)影像紀錄，內容顯示非洲裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)遭到五名非裔警員圍毆的過程，尼科爾斯送醫三天後宣告不治；慘不忍睹的影像曝光後，曼菲斯警方遭到示威群眾抗議，多個警察工會同聲譴責；除了曼菲斯有民眾上街抗議之外，白宮附近公園以及多個城市都有民眾抗議警察暴力。

全美防暴動 拜登籲冷靜

拜登總統表示，對這起事件「深為憂心」，但呼籲抗議群眾保持冷靜，也已打電話給尼科爾斯母親威爾斯(RowVaughn Wells)。

警殘忍虐打 男大喊媽媽

警員狠踢尼科爾斯、暴打數分鐘。（曼菲斯市政府）

由公布的視頻可看到警員還對倒地的尼科爾斯噴辣椒水。（美聯社）

影像畫面顯示，在大約五分鐘的過程裡，警員以殘忍且違反人性的手段圍毆，包括踢頭部、持金屬警棍毆打、朝臉部噴胡椒噴霧，並且施以電擊；29歲的尼科爾斯被壓在地上，數度大喊：「媽媽，媽媽。」

尼科爾斯1月7日因涉嫌危險駕駛，在距離住家僅幾條街外遇到警方臨檢，結果被五名員警聯手痛毆陷入昏迷，送醫後回天乏術，三天後宣告死亡。

路口監視器拍下畫面，警員在追到尼科爾斯的街角對他圍毆暴打。（曼菲斯市政府）

隨身攝影機影像紀錄顯示，警員先是攔下壓制尼科爾斯在地，一名警員先電擊尼科爾斯，其他人則將他撲倒，由兩名警員壓在地上。兩名制伏尼科爾斯的警員多次喝令：「伸出手來！」不久之後，第三名員警走過來，朝尼科爾斯噴胡椒噴霧，並毆打尼科爾斯臉部。這名警員接著拿出伸縮式警棍，爆粗口道：「我要XXX對他痛打一頓。」旋即便以警棍毆打尼科爾斯。

另外兩名員警後來也加入痛毆行列；尼科爾斯被拉著站起來後，其中一名員警還直接打尼科爾斯的臉。

上銬時已經神智不清

尼科爾斯一度脫逃，但隨後被警員追上，警員對他圍毆毒打，也全被街口監視器錄下。

影片畫面顯示，尼科爾斯被戴上手銬後已經顯得神智不清，員警還不時罵髒話、講俏皮話，喝令癱在地上的尼科爾斯坐直。

警方27日公布的影片累計長達一個多小時，影片來自三名員警的隨身攝影機，還有附近電線桿上的監視器。

曼菲斯市27日公布前警員集體施暴的影片，民眾對警施暴憤慨，示威抗議。（美聯社）

曼菲斯的群眾抗議中，示威民眾高喊：「把他的名字說出來，尼科爾斯！」連接阿肯色州與田州、橫跨密西西比河的交通要道55號州際公路(Interstate 55)，平日交通繁忙的一座橋樑被數十名抗議民眾堵住。

全美各大城市均已加強戒備，嚴防大規模抗議暴動。尼科爾斯親戚則呼籲群眾應該和平抗議。

尼科爾斯家屬律師團說，這起事件與1991年洛杉磯警察將非洲裔男子金恩(Rodney King)打死頗為雷同。

白宮前門及部分城市，都有示威抗議民眾聚集。（美聯社）

警察工會聲明譴責暴力

加州 與夏威夷州警察工會發表聯合聲明，譴責曼菲斯五名員警的行為「令人深惡痛絕，完全違反警察專業的榮譽」。

「加州檢察官聯盟」(Prosecutors Alliance of California)表示，曼菲斯警察把人活活打死的事件「非常無知」；加州沙加緬度市長史坦伯格(Darrell Steinberg)說：「我滿腔憤怒，悲傷，深感不恥。」

警察工會「兄弟會治安警察」(Fraternal Order of Police，FOP)全國主席尤斯(Patrick Yoes)說，五名曼菲斯員警所作所為並非合法的警察勤務，也不是交通臨檢出現狀況，而是「以法律為藉口的犯罪攻擊」。

家屬及親友說，尼科爾斯慷慨大方、討人喜歡，努力工作希望為四歲兒子當一個好父親。29歲的尼科爾斯為聯邦快遞(FedEx)員工。